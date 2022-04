Kramatorsk, le immagini prima e dopo l'esplosione: le urla dei bambini

Le immagini pubblicate da un reporter di Donetsk TV, Alexei Merulov, mostrano la stazione di Kramatorsk prima e dopo l'esplosione. Nel nuovo drammatico video girato vengono mostrati i momenti di caos e paura tra le centinaia di persone in fuga dall'Est dell'Ucraina. Pochi minuti prima che il missile si schiantasse sulla stazione la folla di persone si muoveva ordinatamente tra la sala d'attesa e la banchina ferroviaria: un'anziana con il deambulatore, donne con i bambini, ragazzine con il bomber e la coda di cavallo bionda, adulti che guardano il telefonino, un movimento di umanità normale nonostante tutto che cerca di far passare il tempo in attesa dei treni.

I volontari che organizzano le file, spiegano, distribuiscono tè e caffè. All'improvviso il video diventa buio. Riparte immediatamente dopo l'esplosione con le urla dei bambini, persone che entrano ed escono dalla sala d'attesa correndo, altri che recuperano di corsa i bagagli rimasti fuori, un uomo fende la folla tenendo alta la gabbietta del gatto insanguinata, come la sua mano. La gente si muove confusamente, chiama qualcuno al telefono, macchie di sangue sui vestiti, a terra, sul pavimento della sala, alcune donne singhiozzano. Un cane cerca il padrone. la telecamera si ferma un attimo solo su un cadavere fuori dalla stazione, un altro ancora, le macchine bruciano.