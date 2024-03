Kate Middleton, 3 dipendenti indagati alla London Clinic: volevano ricattare la famiglia reale? Salve le cartelle cliniche di Re Carlo

Tre dipendenti della London Clinic, l'ospedale dove Kate Middleton si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale il 18 gennio scorso, sono stati indagati per aver tentato di accedere alle cartelle cliniche della principessa.

La presunta violazione - come scrive il Daily Mirror - è avvenuta dopo che la futura regina è stata dimessa dall'ospedale il 29 gennaio, quando i social media sono esplosi con teorie cospirative stravaganti e offensive relative al suo intervento chirurgico. E ora sul caso potrebbe essere chiamata a indagare Scotland Yard. Cosa volevano fare con quelle informazioni private? Forse ricattare la famiglia reale?

I dipendenti sotto accusa



Fonti hanno affermato che l'indagine penale, descritta come “senza precedenti” e ora condotta dall'Ufficio del Commissario per le Informazioni (ICO), potrebbe essere affiancata da un'indagine aggiuntiva da parte della Polizia Metropolitana. Accedere alle cartelle cliniche di qualcuno senza causa o consenso può essere un reato penale. Il CEO della London Clinic ha affermato: «Nel nostro ospedale non c’è posto per coloro che violano intenzionalmente la fiducia di uno qualsiasi dei nostri pazienti o colleghi». Scotland Yard è stata inoltre sollecitata ad avviare un'indagine immediata, insieme all'indagine del CIO, sui timori di un potenziale complotto di ricatto reale. Dai Davies, ex sovrintendente capo e capo dell’unità di protezione reale, ha dichiarato: «Chiunque sia accusato di questa gravissima violazione della fiducia dovrebbe essere interrogato il prima possibile. Le implicazioni per la famiglia reale sono ampie e vaste e ci deve essere un'indagine completa da parte di Scotland Yard per determinare se siano stati commessi ulteriori crimini».

Le cartelle cliniche di Re Carlo

Anche Re Carlo era stato operato per un tumore alla prostata nello stesso ospedale, dove è rimasto ricoverato 3 giorni. Ma i timori che anche le sue informazioni mediche private fossero state compromesse sono stati respinti ieri sera. Fonti hanno confermato che la presunta violazione non coinvolge il re. Nonostante le speculazioni globali sulla natura dell’intervento chirurgico della principessa, che hanno scatenato selvagge teorie di cospirazione sui social media e sui notiziari internazionali, Kensington Palace ha fatto di tutto per proteggere la sua privacy. Il palazzo ha detto quando Kate è stata ricoverata che avrebbe trascorso due settimane in ospedale e non sarebbe tornata ai doveri reali fino a dopo Pasqua mentre continuava la sua guarigione a casa. Ma adesso qualcuno ipotizza che la principessa potrebbe decidere di unirsi alla famiglia reale per una passeggiata programmata in chiesa la domenica di Pasqua, ma nessuna decisione è stata ancora presa.