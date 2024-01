Kate e William, l'ipotesi viaggio in Italia in primavera: ma saltano tutte le visite ufficiali dopo il ricovero di lei

Kate Middleton e il principe William avrebbero dovuto fare un viaggio in Italia nella primavera del 2024.

A questo punto però il condizionale è d'obbligo dopo la notizia del ricovero di Kate per chirurgia addominale. L'indiscrezione era però rimbalzata dopo essere stata lanciata dall'esperta royal Rebecca English del Daily Mail, secondo cui però non ci sarebbe stata una data certa.

Kate e William, le indiscrezioni sul viaggio in Italia

Altre indiscrezioni volevano invece la presenza di Kate a Roma il 3 febbraio per Italia-Inghilterra all'Olimpico, prima partita del Torneo delle Sei Nazioni 2024. Lei è madrina della federazione (Union) del rugby inglese ed è sempre presente allo stadio Twickenham (Londra) e spesso anche negli stadi di Dublino, Parigi, Cardiff e Edimburgo che ospitano i match. Più volte è scesa negli spogliatoi per salutare i giocatori inglesi e anche gli avversari. Il marito William è invece patrono della federazione gallese (e la rivalità rugbystica fra Inghilterra e Galles è fortissima).

L'ultima visita dei reali nel Belpaese

L'ultimo reale inglese a venire in Italia è stato il principe Carlo nel 2019 per la canonizzazione del cardinale John Newman: in quell'occasione l'allore principe del Galles fece visita a Papa Francesco in Vaticano. I Windsor da allora mancano dall'Italia e una visita nella primavera del 2024 era attesissima. «Non vediamo l'ora di annunciare i piani di viaggio del principe e della principessa a tempo debito», aveva commentato Kensington Palace.

La cancellazione degli impegni ufficiali

Ma ora sembra che i viaggi della coppia di principi dovranno aspettare: Kate Middleton è infatti stata sottoposta a chirurgia addominale, e oltre a restare in ospedale per circa 2 settimane, dovrà poi continuare la convalescenza a casa. Non si prevede che ricompaia in pubblico prima di Pasqua secondo il comunicato ufficiale diffuso dal Palazzo.