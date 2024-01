Kate Middleton potrebbe essere dimessa domani dalla London Clinic (e rivelare i dettagli sul suo intervento)

Dopo quasi due settimane di ricovero, Kate Middleton potrebbe essere dimessa domani.

E' quanto rivela The Sun. La principessa del Galles, 42 anni, è ricoverata alla London Clinic dove ha subito un intervento chirurgico per un non meglio precisato problema all'addome che però - stando a quanto trapela sulla stampa britannica - presto potrebbe essere rivelato.

I dettagli sull'intervento

Kensington Palace, nella sua nota ufficiale, non ha specificato la problematica fisica che ha portato all’operazione. Al momento ci sono solo varie ipotesi - dall'ernia all'isterectomia - che circolano sulla stampa britannica (convinta comunque che non si tratti di un intervento legato a un tumore). Ma i dettagli sull'operazione, come ha rivelato a Us Weekly una fonte vicina a Palazzo, «potrebbero presto venire alla luce»: «La principessa a tempo debito potrebbe fornire maggiori informazioni».

Le dimissioni

Il Sun ritiene che potrebbe essere rilasciata domani. Fin dal primo giorno di ricovero, il 17 gennaio scorso, si era detto infatti che Kate sarebbe rimasta dai 10 ai 15 giorni in clinica. Dunque potrebbe essere dimessa da un giorno all'altro, ma è improbabile che venga raffigurata mentre lascia l'ospedale, a differenza dei suoi ricoveri passati. La principessa del Galles è uscita pubblicamente dall'ospedale in diverse occasioni. Nel 2012, mentre era incinta del principe George, Kate è stata fotografata sui gradini del King Edward VII Hospital dopo essere stata curata per l'iperemesi gravidica (nausea mattutina acuta).

È stata anche fotografata dopo la nascita dei suoi tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, sui gradini dell'ala Lindo del St Mary's Hospital. A differenza di quelle occasioni tutte incentrate sulle gravidanze di Kate, i dettagli riguardanti le sue esatte condizioni e il motivo dell'intervento sono stati mantenuti completamente privati. Ciò probabilmente continuerà durante tutto il suo processo di recupero per consentirle di migliorare senza intrusioni pubbliche.

La corrispondente reale di HELLO!, Danielle Stacey, è intervenuta: «Dato che l'esatta natura delle condizioni della Principessa del Galles è riservata, dubito che la vedremo uscire pubblicamente dall'ospedale. Kate ha subito un intervento chirurgico importante e ha ha trascorso molto tempo in ospedale e, come chiunque altro, probabilmente sarà ansiosa di tornare a casa con discrezione a Windsor per vedere i suoi figli e riprendersi a casa della famiglia».

Chi la assiste

Nel frattempo, Kate si sta riposando e sta ricevendo tante visite del principe William. I genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, vivono a Bucklebury, nel Berkshire, a circa 40 minuti di auto dalla casa di Kate e William e lo stesso vale per la sorella minore di Kate, Pippa, che vive con i tre figli e il marito James Matthews in una enorme tenuta poco distante. Questa vicinanza sarà fondamentale per la fase di ripresa della principessa che potrà contare, oltre che su suo marito e sulla tata Maria, anche sulla sua famiglia d'origine. I nonni potranno portare i bambini in gita per distrarli e farli stare all'aria aperta (attività che Carole Middleton ama molto) o aiutarli a fare i compiti e Pippa potrà fare visita alla sorella e tenerle compagnia mentre si prende cura della sua salute. I Middleton sono notoriamente molto uniti e questo, come in ogni famiglia del resto, si vede soprattutto nei momenti di difficoltà.

Gli eventi a cui non parteciperà

Kate non dovrebbe svolgere impegni ufficiali fino a dopo Pasqua. Probabilmente mancherà i Bafta del 18 febbraio, gli eventi del giorno di San Davide il 1 marzo e la messa in chiesa la domenica di Pasqua. Alcuni esperti delle dinamiche di Buckingham Palace hanno mosso alcune critiche verso la principessa Kate, accusata di non aver mai lavorato come gli altri membri della famiglia reale. In molti sono scesi a difenderla perché «lei si sta occupando della crescita, dell'educazione e della formazione dei prossimi regnanti d'Inghilterra», facendo riferimento ai principi George, Charlotte e Louis, ma sembra che questo non basti. La principessa ha quindi deciso, secondo quanto riportato dal The Mirror, di scacciare le critiche e adempiere ai suoi doveri da remoto, anche dal letto d'ospedale, dove ha lavorato in smartworking.