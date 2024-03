Kate Middleton, la foto ritoccata e l'effetto boomerang: la Cnn revisionerà altri scatti. «Manipolazione inaccettabile»

La foto di Kate Middleton ritoccata, pubblicata domenica scorsa da Kensington Palace, ha scatenato una bufera mediatica non solo in Gran Bretagna, ma in tutto il mondo. Un vero e proprio boomerang che rischia di minare la credibilità della principessa di Galles (e futura regina) a livello internazionale. Negli Stati Uniti, ad esempio, la Cnn ha annunciato una revisione generalizzata delle immagini ricevute nel recente passato da Kensington Palace.

Kate Middleton e le altre foto ritoccate della Royal Family: il caso Photoshop nello scatto di Elisabetta e di Louis "senza un dito"

Cnn revisionerà altre foto di Kate: «Manipolazione inaccettabile»

L'emittente americana afferma di considerare «inaccettabile ogni ritocco, modifica o manipolazione dei pixel di un'immagine», come avvenuto per il ritratto familiare incriminato di Kate: diffuso dal palazzo a due mesi dal misterioso intervento all'addome cui la futura regina consorte è stata sottoposta a gennaio, con l'intento di tranquillizzare la pubblica opinione e placare i sospetti alimentati da una lunga sparizione dalle scene.

Verifica che i principi ribelli Harry e Meghan, trasferitisi proprio negli Usa dopo il traumatico strappo della Royal Family del 2020, potrebbero attendere non senza qualche curiosità: dopo aver sollevato negli ultimi anni - sullo sfondo di una perdurante diatriba tra fratelli - più di un'ombra sulla correttezza della macchina di pr di William e Kate.