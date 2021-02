La fidanzata e modella, ex del giocatore Jerome Boateng è stata trovata morta. Una settimana fa la coppia aveva rotto. La polizia di Berlino ha trovato ieri il corpo di Kasia Lenhardt, 25 anni, nel suo appartamento in città, ma al momento le autorità non considerano sospetta la sua morte.

Model girlfriend of ex-Man City star Jerome Boateng has died https://t.co/1METHBCcu5 pic.twitter.com/XLZrySZben — The Sun (@TheSun) February 10, 2021

La modella polacca è diventata famosa nel programma televisivo Germany's Next Top Model nel 2012. La scorsa settimana, il difensore del Bayern Monaco Boateng, 32 anni, ha annunciato la scorsa settimana che lui e Kasia si erano separati dopo 15 mesi.

Ultimo aggiornamento: 12:29

