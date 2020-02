Istanbul, aereo in atterraggio esce di pista, si spezza e si incendia: feriti, ma nessun morto

Grave incidente a un aereo, pomeriggio di terrore al secondo aeroporto di Istanbul. Un Boeing 737-86J della compagnia turca Pegasus è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atterraggio a Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. Lo riferiscono media locali. Il velivolo Pegasus era in arrivo da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio. Non è noto al momento se ci siano vittime o feriti. Il traffico nel secondo scalo della metropoli sul Bosforo è stato chiuso. La fusoliera dell'aereo finito fuori pista a Istanbul si è spezzata e ha preso fuoco. Lo ha riferito il sito del quotidiano "Sabah", secondo il quale l'aereo appartiene alla compagnia Pegasus ed è finito fuori pista al momento dell'atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. L'aereo era decollato da Smirne con a bordo 177 passeggeri.

Nessun morto, ma ci sono feriti. Non c'è nessuna vittima ma ci sono alcuni feriti tra i 177 passeggeri a bordo del volo in arrivo da Smirne della compagnia turca Pegasus Airlines che si è spezzato in due dopo essere uscito di pista all'atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. I soccorritori sono al lavoro per estrarre i feriti dall'aereo, ha aggiunto il ministro. Non sono chiare al momento le cause dell'incidente.



Il percorso dell'aereo Pegasus ricostruito grazie al gps sulla pista di atterraggio



