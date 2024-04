Israele, il nuovo super sistema di difesa aerea navale C-Dome: ecco come funziona

Le forze di difesa israeliane hanno recentemente annunciato il primo successo operativo del sistema di difesa aerea navale C-Dome. Una nave da guerra israeliana, una corvetta missilistica di classe Sa'ar 6, ha intercettato con successo un drone nemico sopra il Mar Rosso, vicino alla città di Eilat.

La riuscita di questa operazione non solo dimostra l'efficacia del C-Dome in uno scenario reale, ma testimonia anche la capacità di adattarsi alle nuove minacce emergenti da parte della difesa israeliana.

Cos'è il C-Dome

Il C-Dome rappresenta l'evoluzione navale del ben noto sistema di difesa aerea Iron Dome, un pilastro dell'arsenale difensivo israeliano. Entrambe le tecnologie sono sviluppate dalla Rafael Advanced Defense Systems, un'azienda leader nel settore della produzione di sistemi militari di protezione. Equipaggiato sulle quattro corvette di classe Sa'ar 6, il C-Dome è diventato operativo a novembre 2022, offrendo una nuova dimensione di protezione contro minacce aeree e missilistiche dal mare. Utilizzando missili intercettori Tamir, analoghi a quelli dell'Iron Dome terrestre, il C-Dome è capace di difendere da attacchi provenienti da diverse direzioni simultaneamente con una probabilità di successo del 90% circa.

La situazione nel Mar Rosso

L'esordio del C-Dome arriva in un momento di tensioni crescenti nella zona, con ripetuti episodi di violenza e attacchi che hanno coinvolto Eilat e le zone più vicine alla Striscia di Gaza. Sono di pochissimi giorni fa le accuse da parte di Israele contro l'Iran per un attacco drone ai danni di una base navale israeliana. In risposta a questa situazione così complessa, Netanyahu ha deciso di rafforzare le difese nel Mar Rosso con le corvette di classe Sa'ar 6 pronte sia a risposte difensive che offensive. La presenza di queste navi, insieme alle operazioni congiunte con alleati internazionali per proteggere dagli attacchi le rotte marittime più importanti, sottolinea l'importanza strategica del Mar Rosso nel teatro delle tensioni internazionali.