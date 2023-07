Iphone di prima generazione venduto all'asta per 170 mila euro: come riconoscere il valore

Se Steve Jobs fosse qui forse sarebbe orgoglioso di sapere che una delle sue «creature» ha un valore molto più alto rispetto a quando è «nata». Stiamo parlando del prodotto per eccellenza della Apple: gli Iphone. Di solito gli smartphone di casa Apple crollano di valore non appena vengono ritirati dal negozio.

Ma ci sono anche dei casi eccezionali, come quello che si è verificato in un'asta negli Stati Uniti, dove un modello di Iphone da 4 GB della prima edizione, non aperto, è stato venduto per circa 191 mila dollari (circa 170 mila euro, ndr.).

Perché questo modello Apple vale così tanto?

All'epoca non ne furono prodotti molti, tanto che il modello è considerato il «Santo Graal» dai collezionisti di iPhone. Il lotto, gestito da LCG Auctions, ha attirato 28 offerte in totale ed è stato venduto a quasi 400 volte il suo prezzo originale.

Il prezzo finale include i costi amministrativi che si aggiungono al prezzo di aggiudicazione pagato alla casa d'aste dall'acquirente, noto come «premio del comprator».

La cifra dell'acquirente va direttamente alla casa d'aste e non al venditore.

LCG Auctions l'ha descritto come «un pezzo popolare di fascia alta» e «un pezzo da collezione molto succulento», aggiungendo che altri due iPhone sigillati in fabbrica e in prima edizione sono stati venduti a cifre record nell'ultimo anno. Il sito web ha descritto il modello come «estremamente raro, sigillato in fabbrica, prima edizione da 4GB in condizioni eccezionali. Praticamente impeccabile lungo la superficie e i bordi, il sigillo di fabbrica è pulito con dettagli di cucitura e tenuta corretti».

Originariamente venduto al prezzo di 600 dollari (circa 535 euro, ndr.), il lotto doveva essere venduto a circa 50.000-100.000 dollari, ma è riuscito a battere tutti i record precedenti.

Superb advice from Steve Jobs. pic.twitter.com/By7l3AeHYT — Neetu Khandelwal (@T_Investor_) July 16, 2023

Le strane leggi del mercato

Lanciato per la prima volta nel 2007 dall'allora CEO di Apple Steve Jobs, il gigante tecnologico decise di abbandonare il modello da 4 GB appena due mesi dopo il lancio, a causa del calo delle vendite.

La maggior parte delle persone decise di acquistare il modello da 8 GB, lanciato nello stesso periodo, che offriva agli utenti il doppio dello spazio di archiviazione, per soli 100 dollari in più. Ogni pochi mesi, alcuni rari cimeli Apple o reliquie della vita e della carriera di Jobs vengono venduti all'asta. Tra questi, una poesia scritta da lui nell'annuario di un compagno di scuola, foto di lui al college e un biglietto da visita del 1978.

Nel 2011 il cofondatore di Apple è morto all'età di 56 anni a causa di un cancro al pancreas. Apple ha dichiarato che è stato «la fonte di innumerevoli innovazioni che arricchiscono e migliorano tutte le nostre vite» e che ha reso il mondo «immensamente migliore». Ha introdotto nel mondo il coloratissimo computer iMac, l'iPod, l'iPhone e l'iPad.