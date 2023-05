Principe Harry all'incoronazione, lo sgarro della zia Anna: stesso trattamento riservato alla moglie Meghan Markle

Tutti gli occhi erano puntati sull'arrivo del principe Harry all'Abbazia di Westminister per l'incoronazione del padre Re Carlo III. E se non è stato difficile vederlo fare il suo ingresso al fianco delle cugine Eugenie e Beatrice (ma senza la moglie Meghan Markle), un po' più difficile è stato individuarlo durante la cerimonia ufficiale. Il motivo è presto detto: relegato alla terza fila, Harry si è ritrovato seduto dietro alla zia Anna...e al suo ingombrante cappello decorato con una lunga piuma rossa.

Harry nascosto dal cappello della principessa Anna

La scena di Harry nascosto dal copricapo della zia non è sfuggita ai telespettatori dell'evento trasmesso in diretta tv e streaming in tutto il mondo. Sono in tanti ad aver sottolineato l'imbarazzante circostanza in cui si è ritrovato il principe già spogliato di tutti suoi privilegi. Non solo la posizione - in terza fila con i cugini - ma anche il divieto di indossare la sua uniforme militare e di apparire nelle foto ufficiali.

La storia si ripete

Come hanno ricordato sui social, dove tanti utenti hanno pubblicato le foto di Harry nascosto dal cappello della zia, non è la prima volta che il secondo figlio di Carlo III si ritrova con la visuale coperta. Già in occasione dei funerali della nonna, la regina Elisabetta, Harry (che in quell'occasione è stato accompagnato dalla moglie) occupava un posto a sedere proprio alle spalle di una grossa candela.