Harry escluso dal matrimonio del duca di Westminster, chi è Hugh Grosvenor: padrino di Archie, è il 35enne più ricco del Regno Unito (con 11 miliardi di patrimonio)

È il 35enne più ricco del Regno Unito e si sposerà in quello che sarà senza dubbio uno dei matrimoni più attesi del 2024. Tuttavia, sembra che le nozze del Duca di Westminster, Hugh Grosvenor, con la sua fidanzata Olivia Henson, potrebbero anche scatenare una nuova bufera nella già spra faida tra due suoi amici d'infanzia: il principe William e il principe Harry. Secondo quanto riferito, Harry e la moglie Meghan Markle sarebbero stati esclusi dalla lista degli invitati "per evitare uno scontro familiare nella Casa di Windsor" poiché tra gli ospiti attesi ci sarebbero William e Kate insieme al re Carlo e alla regina Camilla.



Chi è

Ma chi è l'uomo, una volta descritto come lo scapolo più ambito del Regno Unito con una ricchezza stimata di 9,9 miliardi di sterline (circa 11 miliardi di euro) e come è diventato amico della famiglia reale? Educazione sontuosa, Hugh Richard Louis Grosvenor è nato il 29 gennaio 1991 a Londra ed è il terzo di quattro figli nati dal defunto Gerald Grosvenor, sesto duca di Westminster e da sua moglie, Natalia.

E' il padrino di George

Ha due sorelle maggiori: Lady Tamara Katherine Grosvenor e Lady Edwina Louise Grosvenor e una sorella minore Lady Viola Georgina Grosvenor. Hugh e i suoi fratelli furono educati in una scuola elementare statale e poi continuarono a studiare presso la Mostyn House School privata nel Cheshire. Ha continuato la sua formazione all'Ellesmere College e poi ha conseguito una laurea in gestione rurale presso l'Università di Newcastle.

William gli chiese di diventare il padrino del principe George nel 2013. Ha partecipato al battesimo del bambino al St James's Palace di Londra dopo essere stato scelto come il più giovane dei sette padrini del bambino reale. Tra gli altri padrini di George ci sono la cugina di William Zara Tindall e l'amica della principessa Diana Julia Samuel. Il defunto padre di Ugo era un buon amico di re Carlo e ci sono stretti legami tra le due famiglie.

Ma è anche padrino di Archie

Ma attenzione, perché (peccando un po' di fantasia, va detto) Hugh è anche il padrino del figlio di Harry, il principe Archie. Archie, quattro anni, è stato battezzato nel luglio 2019 e all'epoca ci fu una protesta perché i suoi padrini non erano stati rivelati, come consueta tradizione reale. Da allora è stato riferito che insieme a Hugh sono Tiggy Pettifer - ex Legge-Bourke - che era la tata dei giovani William e Harry; L'ex scudiero di re Carlo Mark Dyer; e il caro amico di Harry, Charlie van Straubenzee.

Com'è diventato Duca

Hugh divenne il settimo duca di Westminster quando suo padre morì purtroppo di infarto all'età di 64 anni nel 2016. Al momento della sua successione, ereditò una ricchezza stimata di 9 miliardi di sterline e acquisì diverse nuove proprietà.

Il patrimonio milionario

È diventato il capo del Grosvenor Group, il che significa che possiede diverse vaste aree di Londra, oltre a terreni e oltre 1.500 edifici in tutto il mondo. A Londra il gruppo possiede Park Lane, metà di Mayfair e 300 acri di Belgravia. La famiglia possiede anche diverse enormi proprietà che includono Eaton Hall nel Cheshire e Abbeystead Estate nel Lancashire, oltre a case in Scozia e Spagna. Alcuni degli edifici più importanti di proprietà del gruppo includono il centro commerciale Liverpool One, una torre residenziale a Tokyo, una grossa fetta della Silicon Valley in California e Annacis Island, vicino a Vancouver. All’inizio di quest’anno, è stato nominato la persona più ricca del Regno Unito sotto i 35 anni. È anche l’undicesima persona più ricca del Regno Unito in assoluto, secondo la Sunday Times Rich List 2023. Nel corso degli anni, ha anche condotto una campagna per il Centro di difesa e riabilitazione nazionale, che è stato avviato da suo padre e continua a sostenere la riabilitazione dei membri delle forze armate gravemente feriti o feriti.

Il matrimonio da favola

Ad aprile è stato annunciato che Hugh si era fidanzato con la sua ragazza con cui stava insieme da due anni Olivia Henson. La coppia ha dichiarato in un comunicato: «Il Duca di Westminster e la signorina Olivia Henson sono lieti di annunciare che sono fidanzati». Si ritiene che il matrimonio avrà luogo nella cattedrale di Chester nel giugno 2024 in quello che viene pubblicizzato come l'evento mondano dell'anno. Tuttavia, non ci sarebbe alcun invito per Harry e Meghan. Secondo quanto riferito, sono stati esclusi dalla lista degli invitati, anche se si dice che siano stati invitati il ​​re Carlo, la regina Camilla e il principe e la principessa del Galles.

Perché Harry non è stato invitato

Un amico di William e Harry ha detto al Times: «È incredibilmente triste che si sia arrivati ​​a questo. Hugh è uno dei pochissimi amici intimi di William e Harry che ha mantenuto forti legami e una linea di comunicazione con entrambi. Vorrebbe che potessero mettere insieme le loro idee e sistemare le cose, ma si rende conto che è improbabile che ciò accada prima del matrimonio. Voleva evitare che qualcosa oscurasse la giornata, soprattutto per Olivia, e non vuole alcun imbarazzo». Un portavoce di Grosvenor ha detto al Times: «Non siamo nella posizione di commentare la lista degli invitati».