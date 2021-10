Haiti, rapiti 17 missionari americani da una banda criminale: tra loro anche 3 bambini

Giallo ad Haiti: 17 missionari statunitensi sono stati rapiti da una banda criminale alla periferia orientale di Port-au-Prince, ad Haiti. Lo hanno reso noto fonti di sicurezza locali.

Breaking News: Gang members in Haiti kidnapped as many as 17 American missionaries and their family members as they were leaving an orphanage, Haitian officials said.https://t.co/yrWqP7HiJ2

APPROFONDIMENTI MONTE SAN GIUSTO Turista inglese rapito a Macerata, uno degli arrestati: «Messa... PADOVA Bambino rapito dal padre a Padova, David ritrovato a bordo di un... LE INDAGINI Attanasio, indagato funzionario Onu responsabile del convoglio:... TERRORISMO Isis, finti sequestri per dividersi il riscatto. Ma Sandrini poi... MILANO Silvia Romano libera, un incubo lungo 18 mesi: «Ma sono stata...

— The New York Times (@nytimes) October 17, 2021