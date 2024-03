Guerra ucraina, dipendente della Us Air Force diffonde segreti militari in una chat di incontri: lei lo chiamava «il mio 007 del cuore»

«Sei il mio 007 del cuore».

Così veniva definito in una chat di incontri online straniera un impiegato civile della Usa Air Force, l'aeronautica militare americana dalla sua controparte, una presunta donna che affermava di trovarsi in Ucraina. Una spia straniera infiltrata per carpire notizie top secret? O una appassionata di film di James Bond? Il profilo dell'utente anonima non è stato rivelato ma è chiaro che siamo di fronto a un nuovo caso di fuga di notizie, risalente però all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. L'uomo ora è stato accusato di aver inviato illegalmente informazioni segrete sulla guerra. È quanto afferma il Diparimento di Giustizia degli Stati Uniti. David Slater, 63 anni, ex tenente colonnello dell'esercito che lavorava in ruolo civile per il comando strategico degli Stati Uniti, è stato arrestato sabato.

L'accusa

Matthew G. Olsen, vice procuratore generale della Divisione di Sicurezza Nazionale del Dipartimento di Giustizia, ha affermato in una dichiarazione che Slater ha agito «in palese disprezzo per la sicurezza del suo Paese e del giuramento di salvaguardarne i segreti». I messaggi, che secondo l'accusa sono stati inviati tramite e-mail e attraverso la piattaforma di incontri a una donna che affermava di vivere in Ucraina, sono avvenuti tra febbraio 2022 e aprile 2022 circa, nel periodo dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Le chat

I pubblici ministeri affermano che la donna chiedeva regolarmente a Slater di fornire informazioni sulla difesa nazionale «sensibili, non pubbliche, strettamente riservate e classificate», definendolo il suo «informatore segreto dell'amore». In alcuni messaggi, sostiene un atto d'accusa, la donna si riferiva alla guerra, chiedendo anche: «Caro Dave, la Nato e Biden hanno un piano segreto per aiutarci?» e affermando che «la fornitura di armi che mi hai inviato è completamente riservata, il che è fantastico!» In un altro messaggio citato nell'atto d'accusa, la donna avrebbe scritto che era fantastico che Slater avesse ottenuto informazioni su un paese «specificato» - ma non nominato nell'atto d'accusa - e ha aggiunto: «Spero che me lo direte subito? Sei il mio agente segreto. Con affetto»

Gli obiettivi militari di Kiev svelati

L'accusa sostiene che il 28 marzo 2022 Slater ha inviato informazioni riservate «riguardanti obiettivi militari nella guerra della Russia contro l'Ucraina» e che il 13 aprile ha inviato informazioni «riguardanti le capacità militari russe relative all'invasione russa dell'Ucraina». Secondo il Dipartimento di Giustizia Slater ha lavorato in uno spazio riservato presso il Comando strategico degli Stati Uniti – con sede presso la base aeronautica di Offutt, appena fuori Omaha, Nebraska – e ha avuto un nulla osta di sicurezza “top secret” da agosto 2021 ad aprile 2022.

I briefing top secret

A partire dal febbraio 2022, il mese in cui la Russia ha invaso l'Ucraina, Slater ha partecipato a briefing riservati del Comando strategico sulla conflitto tuttora in corso, afferma l’accusa. L'uomo è accusato di un'accusa di cospirazione volta a divulgare informazioni sulla difesa nazionale e di due accuse di divulgazione non autorizzata di informazioni sulla difesa nazionale. «Il Dipartimento di Giustizia cercherà di ritenere responsabili coloro che consapevolmente e volontariamente mettono a rischio il proprio Paese divulgando informazioni riservate», ha affermato Olsen. Martedì Slater si è dichiarato non colpevole davanti alla corte federale ed è stato rilasciato dalla custodia a determinate condizioni, mostrano i documenti del tribunale. Le condizioni per il rilascio sono che Slater debba rinunciare al suo passaporto, rimanere in Nebraska e poter utilizzare solo un telefono connesso a Internet in modo che le autorità possano monitorare le sue attività online. Un difensore pubblico federale indicato come rappresentante di Slater non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento martedì.