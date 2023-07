Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie. A che punto è la controffensiva? Quali sono le strategie di Kiev e Mosca? Domande e risposte

È ancora presto per dire se la controffensiva ucraina sia entrata in una fase più intraprendente. Di certo l'esercito di Kiev sta raddoppiando gli sforzi per sfondare le difese russe a sud, in un'area che ha faticato a gestire da inizio giugno quando è partita la nuova spinta per la riconquista dei territori. I funzionari ucraini hanno detto poco su quali nuove unità siano impegnate nell'offensiva, ma l'esercito ha aggiunto unità e armature occidentali. Frammenti di video geolocalizzati mostrano veicoli da combattimento Bradley far parte del nuovo assalto, oltre a nuove unità esperte. George Barros dell'Institute for the Study of War ha detto alla CNN: «Non avevamo visto alcuna prova di un attacco a livello di battaglione e certamente nessun attacco a livello di brigata (circa tremila soldati, ndr).

Se gli ucraini stanno effettivamente impegnando interi battaglioni e brigate ora come riportato, ciò segnerebbe una chiara nuova fase della controffensiva ucraina».

Qual è la strategia russa?

Per settimane le forze ucraine hanno lottato per sfondare le linee russe fatte di trappole per carri armati, altri ostacoli e campi minati. Secondo alcuni resoconti ucraini, hanno fatto ricorso all'utilizzo di piccoli gruppi di ingegneri militari che lavorano attraverso aree boschive per aprire un percorso o eludere questi campi minati. Le immagini satellitari mostrano più strati di fortificazioni russe, a volte profonde 20 chilometri. Nonostante l'addestramento, in parte nell'Europa occidentale, le forze ucraine sembrano avere difficoltà a portare a termine operazioni combinate di armi: l'uso di molteplici risorse diverse per sopprimere e degradare le difese russe sia in aria che a terra. «Gli elicotteri d'attacco ei cacciabombardieri russi stanno sfruttando le debolezze delle difese aeree dell'Ucraina, consentendo ai russi di colpire le forze di terra ucraine. Condurre una penetrazione meccanizzata di questa portata mentre l'avversario ha la superiorità aerea è estremamente difficile», ha spiegato Barros dell'ISW.

NEW: Ukrainian forces continued #counteroffensive operations on at least three sectors of the front on July 28 & have reportedly advanced along the Svatove-Kreminna line, near #Bakhmut, and along the #Donetsk-#Zaporizhia Oblast border.



Latest on #Ukraine: https://t.co/VoxRyKxGlV pic.twitter.com/3FEMnMBBOF — ISW (@TheStudyofWar) July 29, 2023

La controffensiva come procede?

L'impegno di nuove unità questa settimana sembra aver consentito agli ucraini di fare modesti avanzamenti a sud della città di Orikhiv, avvicinandosi all'importante hub russo di Tokmak a circa 20 chilometri a sud dell'attuale linea del fronte. Ci sono altri modesti successi più a est, ma i pochi resoconti in prima linea emersi parlano di incessanti attacchi dell'aviazione e dell'artiglieria russa. Kostyantyn Denysov, un membro della Freedom Legion: «I loro elicotteri volano qui in coppia e bombardano le nostre posizioni, gli aerei d'assalto Su-25 stanno lavorando, sganciando bombe sulle teste dei nostri ragazzi. Molte unità sono state portate qui per cercare non solo di fermare il nostro movimento, ma anche di riconquistare le posizioni perdute in certe aree». L'esigenza fondamentale dell'esercito ucraino è guadagnare slancio e costringere i comandanti russi a fare scelte dolorose su dove e come schierare le proprie unità. L'ISW avverte che «questo tipo di battaglia di penetrazione sarà una delle cose più difficili da realizzare per le forze ucraine». Né gli ucraini possono concentrare tutti i loro sforzi sul sud. I russi sperano ancora di compiere propri progressi tattici nei fronti nord e est, quindi gli ucraini devono mantenere forze sostanziali e capaci lungo il fronte settentrionale. Come scrive l'ex generale australiano Mick Ryan: «Il generale Gerasimov, che presumiamo mantenga il comando generale dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, sta attuando una strategia difensiva. Ma contemporaneamente sta conducendo attività offensive a livello tattico e operativo».

Quali fattori possono aiutare Kiev?

Ci sono fattori che possono giocare a favore dell'Ucraina. George Barros dell'ISW afferma che gli ucraini potrebbero essere in grado di sfruttare i vantaggi geografici. «Le linee difensive russe non sono tutte contigue o uniformemente adatte per una forte difesa. Alcune linee sono disposte in modo tale da rendere difficile un ritiro controllato da una linea difensiva preparata all'altra». Indicando gli attacchi ucraini riusciti lungo il fiume Mokri Yaly, Barros afferma che «lungo la linea del fronte meridionale esistono molte di queste complessità del terreno sfruttabile».

Le unità russe stanno soffrendo la fatica della battaglia, con rotazione o sollievo insufficienti anche se i rinforzi vengono portati avanti. Elementi della 58a armata combinata hanno combattuto senza sosta a Zaporizhzhia per quasi due mesi. Il suo comandante, il maggiore generale Ivan Popov, è stato licenziato all'inizio di questo mese per essersi lamentato della situazione con il ministero della Difesa russo. La maggior parte degli osservatori afferma che, al contrario, il morale ucraino rimane solido. Anche così, Gady sostiene che «le forze russe, anche se gravemente degradate e prive di munizioni, sono probabilmente in grado di ritardare, contenere o respingere l'avanzata ucraina di singoli plotoni o compagnie a meno che questi attacchi non siano meglio coordinati e sincronizzati lungo la più ampia linea del fronte».