Guerra in Ucraina, missili russi su Odessa: morti e feriti fra i civili

Guerra Ucraina diretta oggi 14 giugno, nel sedicesimo mese dell'attacco da parte della Russia che si ritrova sempre più in uno scenario diverso da quello che aveva previsto mentre pianificava l'operazione spaciale.

Sono già 200mila i caduti russi e il Cremlino si trova diviso in fazioni che Putin per ora controlla pur fra molte difficoltà.

La tensione tra i vertici della Federazione Russa si mantiene alta. In un video diffuso dal Cremlino, che sta facendo il giro dei social, il presidente Vladimir Putin e il ministro della Difesa Serghei Shoigu fanno visita all'ospedale militare centrale Vishnevsky di Mosca, dove incontrano i soldati feriti durante la guerra in Ucraina. Prima di consegnare ai militari le medaglie, Putin è vicino al ministro della Difesa, ma lo ignora in modo piuttosto plateale, arrivando a dargli anche le spalle. Anche mentre si stanno mettendo in posa per la foto di rito con i soldati, il presidente russo e Shoigu si evitano, andandosi a posizionare lontani l'uno dall'altro.