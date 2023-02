Guerra Ucraina, Lukashenko a Putin: «Bielorussia pronta a produrre aerei d'attacco»

La Bielorussia ribadisce il proprio sostegno alla Russia nella guerra in Ucraina. In un incontro a Mosca col presidente russo Vladimir Putin, Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che Misnk è pronta a produrre «aerei d'attacco» con «un piccolo sostegno tecnologico» da parte russa. Lo riporta la Tass. «Mi è stato detto dal governo che siamo pronti a iniziare la produzione di un aereo che si è dimostrato valido in Ucraina: un aereo d'attacco, un cavallo da lavoro», ha detto Lukashenko a Putin.

Lukashenko contro Zelensky, possibile coinvolgimento della Bielorussia? «Se le milizie ucraine entrano nel Paese andiamo in guerra»

Zelensky: «Minsk non si unisca alla guerra»

Le forze armate russe «ci stanno già attaccando da diverse direzioni», il che si significa che sul terreno la temuta offensiva russa sia già iniziata. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista alla Bbc, dicendo di sperare che la Bielorussia «non si unisca alla guerra». Ma, ha detto Zelensky, «se succede, combatteremo e sopravviveremo».

Cremlino: «Dubbi che Biden venga a Misnk a incontrare Putin»

Il Cremlino dubita che Washington accolga l'iniziativa del presidente bielorusso Lukashenko di tenere a Minsk un colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. «Questa è una nuova iniziativa del presidente bielorusso. Probabilmente avete sentito la Casa Bianca affermare che il presidente americano non ha in programma altre tappe oltre alla Polonia. Quindi è improbabile che Washington risponda a questa iniziativa», ha detto commentando l'ipotesi.