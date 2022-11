La Corea del Sud ha dichiarato di aver fatto decollare 80 aerei da guerra in risposta a 180 voli militari nordcoreani vicino al confine condiviso dai due paesi. L'allarme è scattato ieri tra le 11.00 e le 15.00 locali (3.00-7.00 in Italia). La sempre più crescente escalation militare da Nord ha contribuito a creare una spaccatura senza precedenti tra le due Coree, ormai ai minimi storici, tanto da aver "costretto" Seul e Washington a dare il via a esercitazioni militari congiunte negli ultimi giorni.

In risposta alla minaccia aerea di ieri pomeriggio, la Corea del Sud ha fatto immediatamente decollare 80 aerei, inclusi caccia stealth F-35A. La "linea virtuale" sudcoreana, che gli aerei da nord hanno violato, è situata a circa 50km dal confine settentrionale, «ed è utilizzata dall'esercito come base per le operazioni di difesa aerea», come ha affermato un funzionario di Seul. Questo avvertimento, l'ultimo in ordine di tempo, è ormai il frutto di un botta e risposta sempre più incalzante tra i due paesi, il quale nell'ultimo periodo sembra abbia innescato un effetto domino tra Seul e Pyongyang molto pericoloso.

L'ultima settimana è stata la peggiore in quest'ottica. I due "vicini" danno l'impressione inesorabile di essere a un passo dallo scoppio di un conflitto militare. Alcun giorni fa la Corea del Nord ha contribuito ad aumentare i livelli d'allerta come mai nella storia tra i due paesi, almeno per quanto riguarda il periodo posteriore all'unico conflitto storico tra Nord e Sud, avvenuto tra il 1950 e il 1953.

Due giorni fa Kim Jong un e i suoi hanno infatti lanciato 23 missili balistici (un record) nel mare del Giappone, mai così vicini ai confini di Seul. Il lancio missilistico sarebbe stata la dura risposta, già annunciata, alle esercitazioni aeree combinate, tutt'ora in corso, tra Corea del Sud e Stati Uniti, denominate "Vigilant Storm", le quali hanno coinvolto la mobilitazione senza precedenti di 240 jet.

La reazione diplomatica

In un incontro, già programmato, avvenuto questa mattina a Washington, tra il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin e il ministro della Difesa sudcoreano Lee Jong-sup, le due nazioni si sono impegnate a cercare nuove misure per dimostrare la "determinazione e le capacità" dell'alleanza, dopo le ripetute provocazioni nordcoreane, questo secondo una dichiarazione congiunta tra i due paesi.

Dopo la minaccia aerea, un alto funzionario di Washington ha dichiarato che, sebbene gli Stati Uniti avessero affermato da maggio che la Corea del Nord si stava preparando a riprendere i test nucleari per la prima volta dal 2017, non era chiaro quando avrebbe potuto condurre un test aereo come quello avvenuto ieri pomeriggio. Le esercitazioni aeree tra Stati Uniti e Corea del Sud si sarebbero dovute concludere domani, dopo l'ultima minaccia c'è da capire se verranno prolungate.

Il ruolo di Mosca e Pechino e le minacce della Corea del Nord

In questa escalation costante tra Seul e Pyongyang, la Casa Bianca ritiene che Cina e Russia abbiano la leva adatta per convincere la Corea del Nord a non riprendere i test nucleari. Facile pensare che né Pechino né Mosca (cui minaccia di escalation nucleare in Ucraina si fa sempre più grande), abbiano interesse in questo momento a disinnescare alcun conflitto, specialmente se ad essere coinvolti sono gli Stati Uniti. Infatti in caso di guerra Tra Corea del Nord e Corea del Sud, Washington si troverebbe costretta a gestire lo scacchiere geopolitico in Ucraina, Corea e (forse) a breve anche Taiwan. Il che potrebbe ribaltare gli equilibi politici ma soprattutto economici in favore di Cina e Russia.

Questa mattina, i diplomatici americani hanno fatto sapere che gli Stati Uniti hanno ufficialmente chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di riunirsi pubblicamente sulla Corea del Nord. Tale richiesta è stata sostenuta anche da altri membri del consiglio come: Gran Bretagna, Francia, Albania, Irlanda e Norvegia.

Cina e Russia inoltre avevano già da tempo posto il veto a eventuali sanzioni delle Nazioni Unite in risposta ai lanci di missilistici nordcoreani. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, attualmente in viaggio diplomatico a Seul, ha condannato la Corea del Nord per aver minacciato la sicurezza internazionale con ripetuti lanci di missili e ha esortato Pyongyang a tornare al dialogo: «Penso che il regime di Pyongyang sia l'unico responsabile della situazione attuale», ha detto Steinmeier dopo i colloqui con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol.

Pyongyang, nel frattempo, ha condannato le esercitazioni militari alleate. Proprio ieri, poco prima del decollo dei 180 aerei da guerra, Pak Jong Chon, segretario del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord, aveva affermato: «Washington e Seoul hanno preso una decisione molto pericolosa aumentando le esercitazioni, stanno contribuendo a far si che la situazione vada fuori controllo. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud scopriranno di aver commesso un terribile errore che non potrò essere annullato».

