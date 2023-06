Le guardie reali inglesi svenute per il caldo, i soldati hanno delle regole per «cadere in maniera elegante»

Le guardie di Carlo III d'Inghilterra hanno tra le uniformi più caratteristiche al mondo. L'outfit non è stato realizzato per avere una funzione estetica ma pratica. Uniformi che però hanno creato non pochi problemi. Nelle ultime ore, il principe William, si è congratulato con le truppe per aver svolto un ottimo lavoro durante le prove finali in vista del Trooping the Colour della prossima settimana «nonostante le difficili condizioni». Tutto questo soprattutto perché tre soldati sono svenuti per il troppo caldo a Londra.

Cosa è successo

Durante le prove, evento noto come Colonel's Review (Revisione del colonnello ndr.), tre soldati sono svenuti e sono stati portati via in barella mentre altri due sono stati aiutati a scendere dalla piazza d'armi.

Il servizio all'Horse Guards Parade di Londra - che ha visto il principe William ispezionare le guardie gallesi mentre era a cavallo - è effettivamente una prova finale per Trooping The Colour, che si svolgerà sabato 17 giugno per celebrare il King Charles III's official birthday. William è diventato colonnello delle guardie gallesi nel dicembre 2022.

Il principe di Galles, nella sua uniforme militare rossa che ha abbinato al tradizionale cappello di pelle d'orso, si è mostrato particolarmente soddisfatto e orgoglioso. Tant'è che Twitter dopo il servizio, William ha scritto: «Un grande grazie a tutti i soldati che hanno preso parte alla Colonel's Review questa mattina con il caldo. Condizioni difficili ma avete fatto davvero un ottimo lavoro. Grazie».

Svenire ma con stile

Lo svenimento, in generale, non è un evento così insolito per quelli della Guardia del Re, che in realtà imparano un modo «corretto» per svenire. Anche in quel caso lo svenimento ha delle regole: le guardie devono avvertire - o perlomeno provarci - di stare per svenire o di non sentirsi bene. Inoltre, la caduta non deve essere grossolano, ma bisogna "accasciarsi in modo elegante", per non spaventare i turisti, (ndr.) Il «regolamento» prevede anche che il primo soccorso, come il trasporto in barella, sia adibito alle guardie stesse presenti su luogo.

Quest'estate, quando le temperature hanno raggiunto livelli record, molte guardie sono svenute, evidenziando l'ulteriore pericolo che queste tute rappresentano per chi le indossa mentre il clima si riscalda.

Il significato dell'uniforme

Le Guardie del Re sono una vera e propria attrazione per i turisti: in molti si si recano a Londra e se ne vanno con una foto dei «vigilanti» di Sua Maestà e della corona reale che operano davanti a Buckingham Palace.

Le guardie di Carlo III d'Inghilterra hanno tra le uniformi più caratteristiche al mondo. L'outfit non è stato realizzato per avere una funzione estetica ma pratica.

I membri della Guardia del Re indossano cappelli alti e davvero unici, che si ritiene siano stati progettati per far apparire la fanteria più spaventosa e alta durante gli scontri e le battaglie.

I copricapi e l'abito rosso

Questi stessi copricapi erano già usati nelle guerre napoleoniche, oltre che dalla Guardia Imperiale di Napoleone, che venne anche ad indossarli. Si chiamano cappelli 'bearskin' perché sono fatti con la pelle degli orsi neri canadesi e di solito pesano quasi un chilo e devono essere almeno quarantacinque centimetri.

A parte i cappelli, anche l'abito rosso è una parte molto riconoscibile del loro abbigliamento. Il rosso è stato scelto perché la tintura era più economica di altre opzioni e, essendo uniformi da battaglia, il sangue era meno evidente in quel colore.

Il cambio della guardia

I soldati possono gridare "Lsciate spazio alle guardie della regina", nel caso ci siano dei turisti davanti a loro. Se le persone non ascoltano o non capiscono l'ordine, possono spingere le persone . Se qualche turista agisce in modo aggressivo nei loro confronti, può puntargli contro i fucili.

💂 At least three British royal guards collapsed during a parade rehearsal in London ahead of King Charles' official birthday as temperatures exceeded 88 degrees Fahrenheit pic.twitter.com/V0fLjROoD5 — Reuters (@Reuters) June 10, 2023

La cerimonia nota come «cambio della guardia» si svolge all'esterno dell'edificio del palazzo ma all'interno dei suoi cancelli. Per assistere al cambio della guardia senza pagare l'ingresso, bisogna arrivare al palazzo intorno alle 10:30 di qualsiasi giorno della settimana.