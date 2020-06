Glasgow, tre morti accoltellati in un hotel. Tra i feriti un poliziotto, ucciso l'assalitore

Un incidente definito «serio» dalle forze di polizia. Almeno tre persone sono morte a Glasgow, in Scozia, nella centrale West George Street. Agenti armati delle unità antiterrorismo sono entrati in azione e isolato l'area, mentre le autorità parlando di «grave incidente». Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto nell'albergo Park Inn di West George Street, nel centro cittadino. Tre persone sarebbero state accoltellate a morte su una scalinata. L'assalitore sarebbe stato ucciso dalla polizia. Secondo quanto riferito dalla polizia, la situazione è «in questo momento sotto controllo» e non ci sono pericoli per i cittadini. L apolizia conferma la morte dell'assalitore.

Porta rubata al Bataclan, l'imprenditore italo-francese: «Dovevo tenerla per un magrebino»



Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3 — Fraser Knight (@Fraser_Knight) June 26, 2020

Glasgow, tra i feriti un poliziotto

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i feriti, secondo un sindacato di polizia, c'è anche un agente, accoltellato in circostanze non ancora chiarite. Inizialmente le autorità investigative e politiche scozzesi si erano riferiscono all'accaduto come a «un incidente» di portata «contenuta», in termini di rischi per la collettività; poi è arrivata l'indicazione di «un incidente grave», anche se al momento non si parla ancora di movente terroristico. Una strada, West George Street, è stata intanto bloccata al pubblico da agenti armati, entrati in azione all'interno di un edificio.