Giornalista molestata in diretta tv, corridore la sculaccia durante la maratona

orridente ed entusiata, stava raccontando davanti alle telecamere lo svolgersi di una popolare corsa a Savannah, in. Poi improvvisamente l'espresisone dellaè cambiata: fra i corridori che salutavano le telecamere e si lasciavano andare in smorfie, uno passandole accanto le ha toccato, con una sculacciata, il sedere. Lo sconcerto di Bozarjian è apparso evidente: la giornalista si è ammutolita per alcuni secondi, cercando di ritrovare una certa compostezza.