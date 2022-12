Nucleare, Kiev: «Ripensare la sicurezza, basta un missile per colpire un reattore»

Incidenti sfiorati e mondo con il fiato sospeso. Mentre il mondo torna a parlare di energia nucleare per i risultati raggiunti nella tecnologia a fusione nucleare negli Stati Uniti, da Parigi il ministro dell'energia dell'Ucraina Herman Halouchtchenko richiama all'attenzione per la sicurezza ricordando il caso di Zaporizhzhia. La centrale nucleare ucraina (la più grande d'Europa) è stata un fronte caldo della guerra, teatro di scontri militari, incendi, e infine conquistata dai russi. Situazioni che non hanno provocato danni o incidenti ma che hanno rappresentato un rischio e tenuto per giorni il mondo (e la vicina Europa) con il fiato sospeso.

Difendere gli impianti nucleari da minacce militari

Il mondo deve «ripensare la sicurezza nucleare» ha esortato Halouchtchenko in un appello rivolto a tutti i paesi del mondo da Parigi dove si trova per la Conferenza internazionale a sostegno dell'Ucraina. Per il ministro nessuno aveva valutato il rischio di un attacco militare, tutti i rischi calcolati erano «accidentali» come lo schianto di un aereo e la capacità di un reattore di resistere.

«Dobbiamo considerare le minacce militari: è un fatto assolutamente nuovo, non solo per noi ma per il mondo intero; dobbiamo pensarci insieme. Questa guerra cambia assolutamente la nostra visione della sicurezza nucleare», ha affermato.

«Quello che vediamo, e non è solo un problema di sicurezza nucleare ucraina, è che qualsiasi missile può volare per mille chilometri e colpire un reattore nucleare. Questa situazione ci spinge assolutamente a ripensare cosa dobbiamo fare dal punto di vista della sicurezza».

L'Ucraina chiede aiuto

Halouchchenko va in Francia sia per chiedere attrezzature per aiutare gli ucraini a superare l'inverno (negli ultimi due mesi è stato demolito più del 40% delle infrastrutture energetiche), sia per prepararsi al futuro e alla ricostruzione.

Il Paese dipende per oltre il 50% dal nucleare per la sua produzione di elettricità e non ha alcuna intenzione di rinunciarvi. «Abbiamo piani per nuovi impianti, contratti già firmati e continueremo con il nucleare perché abbiamo una grande esperienza e migliaia di professionisti», ha detto il ministro dell'Energia ucraino.

