Trump ha ricevuto «7,8 milioni di dollari da governi esteri (gran parte dalla Cina)». Il New York Times svela un rapporto dem

Nuove accuse per Donald Trump. L'ex presidente statunitense avrebbe ricevuto almeno 7,8 milioni di dollari da governi stranieri durante la sua presidenza, in gran parte dalla Cina, considerata il principale rivale Usa. Lo scrive il New York Times citando i nuovi documenti diffusi dai democratici della commissione di vigilanza. Il rapporto, intitolato «White House For Sale» (Casa Bianca in vendita), è la risposta all'indagine di impeachment lanciata dai repubblicani contro Joe Biden e la sua presunta complicità negli affari esteri del figlio Hunter.

Utilizzando documenti prodotti durante una controversia in tribunale, il rapporto descrive come i governi stranieri e le entità da loro controllate, compreso un importante avversario statunitense come Pechino, abbiano interagito con le imprese di Trump mentre era presidente, pagando milioni di dollari al Trump International Hotel di Washington Dc, al Trump International Hotel di Las Vegas, alla Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York e alla Trump World Tower all'845 United Nations Plaza a New York.