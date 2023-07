Divorzio arriva dopo anni di attesa, ex coppia organizza una festa: «Finalmente liberi dal male»

E vissero separati e contenti. A volte anche un divorzio può essere occasione di festa.

Con tanto di video postato insieme sui social e in programma una serata tête-à-tête per brindare e cenare in un ristorante. Specie quando, per intoppi burocratici, si è dovuto attendere anni per arrivare alla separazione legale.

Festa di divorzio: «Finalmente liberi dal male»

È il caso di una coppia brasiliana, la cui storia diventata virale su Instagram. Iury Maia e Barbara Benjamin si erano conosciuti nel 2012. Due anni dopo il matrimonio e, poco dopo, il primo figlio. Ma i due, originaria dello Stato del Ceará in Brasile, hanno deciso di separarsi nel 2018. Firmati i documenti per il divorzio nel 2021, a causa di “problemi burocratici” hanno ricevuto la conferma ufficiale della separazione solo pochi giorni fa, il 26 giugno.

Celebrazione inseme

Per celebrare l'occasione, i due "ex" hanno pubblicato un video su Instagram di loro insieme, certificato di divorzio in mano, che festeggiano. Ad un certo punto luri dice scherzosamente: «Finalmente libero dal male».

Ha spiegato che lui e Barbara, che ha un nuovo partner, vanno d'accordo oggi meglio di quanto non abbiano mai fatto durante la loro relazione. «Viviamo molto meglio come amici che quando eravamo sposati - ha raccontato - La separazione è stata dovuta a diversi motivi, diversi problemi di convivenza. Oggi scherziamo, prendiamo il caffè insieme, ceniamo, festeggiamo compleanni e facciamo grigliate insieme. Amo il suo ragazzo, è una brava persona che tratta molto bene nostro figlio». L'ex coppia, che è stata intervistata diverse volte dai media locali, ha dichiarato di voler celebrare il divorzio in grande stile dopo aver ricevuto un invito da un ristorante locale.