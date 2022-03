Diego Damis ucciso a Chicago: arrestato negli Usa il presunto assassino del barista perugino

È stato arrestato venerdi notte, secondo quanto riportano i media americani, l'assassino del barista perugino Diego Damis, 41 anni, ucciso a Chicago nei giorni scorsi per rapina. Il sospettato è un giovanissimo di 18 anni. Diego, due settimane fa, era stato preso a coltellate a duecento metri di casa. Mentre stava tornando a piedi dopo una notte al bancone del bar in cui lavorava da tempo. Nel quartiere dove hanno casa anche gli Obama e dove viveva dal 2015, quando da Bagnaia aveva raggiunto la madre negli States. Vittima di un criminale che lo ha ammazzato per duecento dollari.

Nella “windy city” l’eco del brutale omicidio di Diego Damis, barista perugino di 41 anni che viveva negli States dal 2015, si è tutt’altro che spenta. Perché i suoi amici, i suoi «fratelli» colleghi di lavoro lo hanno ricordato con uan fiaccoilata. Una ceriminia funebre si pè tenuta a Chicago in oiazza Italia sotto la bandiere italiana, america e della regione Umbria. La notizia dell'arresto del presunto asssasino è stata rilanciata anche da alcuni amici sui loro profili facebook e condivisa dalla sorella di Diego, Laura.