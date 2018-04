Giovane cristiana bruciata viva in Pakistan: non voleva convertirsi all'Islam

Secondo quanto riferito dalla polizia, sia la ragazza sia il ragazzo volevano sposarsi ma entrambi si chiedevano reciprocamente di convertirsi alla religione opposta. Quando il ragazzo ha capito che lei non avrebbe ceduto, le ha dato fuoco. Il giovane, ha reso noto la polizia, ha confessato.

Una ragazza cristiana di nomeè stata bruciata viva da un giovane musulmano in, dopo che si era rifiutata di convertirsi all'islam per sposarlo. L'uomo l'ha cosparsa di cherosene e le ha dato fuoco.LEGGI ANCHE ----> Sana, incredibile sviluppo dopo l'omicidio Asima, 24 anni, ha ora ustioni sull'80% del corpo ed è ricoverata in gravissime condizioni a Lahore. Lo riferisce la Bbc Urdu. L'aggressione è avvenuta nella città di, nel Punjab. La polizia ha arrestato il ragazzo, Muhammad Rizwan.