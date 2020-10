Covid, a Madrid scatta lockdown parziale: ci si può allontanare solo per motivi di lavoro o di salute

Covid, Madrid sempre più in affanno tra le capitali dell'Europa in cui si continuano a macinare record sul fronte del coronavirus, dalla Germania alla Polonia, dalla Russia alla Repubblica Ceca.

Nella capitale spagnola entra oggi in vigore una stretta: una conferma che l'autunno e l'inverno saranno molto complicati per i sistemi sanitari nazionali. Il Vecchio Continente si è svegliato con la notizia della positività al Covid-19 di Donald Trump, ma poi è tornato a fare i conti con l'emergenza in casa propria.

Covid, Spagna prima in Europa per contagi: si tratta per un nuovo lockdown

In Germania, ad esempio, dove continua a salire il trend dei contagi: 2.673 in 24 ore, il picco più alto mai registrato da aprile. Ad allarmare anche l'aumento dei casi gravi trattati in terapia intensiva. In Russia i nuovi contagi sono oltre 9.400, un dato mai visto dal primo giugno. Con ben 186 morti in appena 24 ore.

Nell'Europa orientale i russi sono nella triste compagnia di tre paesi vicini, alla prese con i record assoluti dall'inizio della loro epidemia: l'Ucraina, +4.600 contagi, la Repubblica Ceca, +3.500, e la Polonia (+2.300), dove sono state introdotte nuove e più severe restrizioni. Sulla sponda atlantica, l'Olanda ha bruciato il 13esimo record in 17 giorni, arrivando a oltre 3.800 nuovi casi.

SPAGNA

A Madrid, città simbolo della seconda ondata del Covid in Europa, gli abitanti si sveglieranno quasi blindati, dopo che il governo centrale ha disposto il lockdown parziale all'intera capitale spagnola. Con il divieto di allontanarsi dalla propria zona se non per motivi di lavoro o di salute. La stretta riguarda anche altre nove città della regione, per un totale di 4 milioni e mezzo di persone. Troppo per le autorità locali, che hanno presentato ricorso alla magistratura. Per la presidente della Comunità di Madrid Isabel Diaz Ayuso le restrizioni «incidono in modo significativo sulla vita ordinaria e sull'attività economica».

FRANCIA

Non è messa meglio Parigi e tutta la Francia. Con i nuovi contagi da giorni stabilmente sopra i 10mila, e in alcuni casi molti di più, l'Assemblea Nazionale ha dato il via libera all'estensione fino alla fine del marzo 2021 delle misure di restrizione, molto contestate a livello locale, che comprendono tra le altre cose la chiusura dei ristoranti. Per l'approvazione serve anche il sì del Senato, ma il governo ha già avvertito che per «proteggere i francesi abbiamo bisogno di questo testo», anche se limita le libertà pubbliche, ha sottolineato il ministro della Salute Olivier Veran.

GRAN BRETAGNA

Anche nel Regno Unito il lockdown parziale è una realtà con cui milioni di britannici fanno i conti da diversi giorni. Ed a fronte di una crescita dei contagi significativa, ma comunque stabile (poco sotto i 7.000), preoccupa il fatto che l'indice Rt sulla soglia di rischio continua a salire.

Ultimo aggiornamento: 3 Ottobre, 09:52

