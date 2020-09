Il Covid corre in Europa: più di 8.500 contagi in Francia in un giorno, la Spagna supera il mezzo milione di positivi

Non si fermano i contagi in Europa. Anzi. Sono 8.550 i contagi da Covid in Francia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Direzione generale della Sanità resi noti da media francesi. Un dato solo di poco inferiore a quello del giorno prima, quando i nuovi casi avevano toccato il record di 8.975. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 12, con il totale che sale a 30.698.

La Spagna ha superato il mezzo milione di casi, con almeno 6.452 nuovi casi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge da un conteggio fatto da El Pais sulla base dei dati resi noti oggi dalle varie province, in assenza di quelli delle autorità nazionali e di quelle della provincia di Madrid, che non li comunicano nel fine settimana. I contagi complessivi sono 505.441.



Ultimo aggiornamento: 09:33

