Covid, in Francia è boom di contagi: + 26.896 in 24 ore. Allarme Oms per l'Europa

Il Covid corre come non mai in Francia dove si registrano 27mila nuovi casi in 24 ore e l'Europa segna il record di 109mila contagi in uno solo giorno, scavalcando in questo i tristi capofila della pandemia, Stati Uniti, India e Brasile. Il Vecchio continente si appresta a ripristinare drastiche misure di contenimento e l'Italia non fa eccezione. Record di casi nei Paesi Bassi.

Allarme a Parigi

Da Parigi a Madrid, dalla Scozia a Berlino, da Bruxelles a Praga, il coronavirus lievita a ritmi preoccupanti. È la Francia la grande malata d'Europa dal momento che, dopo aver appena superato la quota di 20.000 casi in 24 ore, oggi registra altri quasi 27.000 contagi. A Parigi e nella sua regione, l'Ile-de-France, l'occupazione dei letti per la terapia intensiva si avvicina al 50% della capacità. La capitale, come Marsiglia, Aix-en-Provence e l'isola di Guadalupe, è già zona rossa, mentre da oggi sono entrate in vigore le nuove misure per altre quattro città: Lione, Lille, Grenoble e Saint-Etienne decretate in «allerta massima». Qui bar e sale per feste chiusi e numeri limitati per centri commerciali e negozi, divieti di assembramento e distanziamento rigido nei ristoranti.

Germania

In Germania da oggi e fino almeno al 31 ottobre bar e ristoranti chiuderanno tassativamente alle 23. Nel Paese dove l'epidemia era stata contenuta con successo in primavera, i contagi sembrano sfuggire al controllo: 4.721 casi - sempre sopra i 4.000 negli ultimi giorni - e 15 morti in 24 ore. Ancora sotto all'Italia, ma in crescita. Il ministro della Salute, Jens Spahn, ha ricordato che «quasi nessun altro ha gestito la crisi meglio di noi, ma non possiamo mettere a rischio quello che abbiamo ottenuto».

Gran Bretagna

Nel Regno Unito, dove pub e caffè sono chiusi da ieri in cinque regioni della Scozia, si attende che lunedì mattina Boris Johnson esponga alla camera dei Comuni la nuova strategia del suo governo per contenere le cifre impietose e in ascesa continua. Sono 15.166 i nuovi casi di coronavirus. I dati ufficiali diffusi oggi indicano anche 81 nuovi decessi, per un totale di 57.347 vittime e 590.844 casi. I malati affetti da Covid ricoverati sono 3.837, 442 dei quali in terapia intensiva collegati a un respiratore. L'epicentro si è spostato da Londra e il sud al nord, a città come Manchester, Liverpool e Nottingham, oltre a Derry in Irlanda del Nord, destinate a vedersi imporre misure draconiane: chiusura di pub e locali.

Paesi Bassi

I Paesi Bassi segnano il record nazionale per nuovi contagi da coronavirus, con 6.504 casi in 24 ore, superando anche per la prima volta la soglia dei 6.000 che aveva sfiorato nei giorni scorsi. Ieri l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e l'Ambiente (Rivm) dell'Aja aveva infatti segnato 5.979 casi positivi ai test, portando il totale dell'ultima settimana a circa 36.000, per un totale di circa 168.000 contagiati dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. La zona più colpita è quella di Rotterdam-Rijnmond, con 763 casi, seguita da quella di Amsterdam-Amstelland con 735. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 24, per un totale di circa 6.600, comunica l'istituto, citato dal quotidiano De Telegraaf.

La Spagna continua a riportare bilanci quotidiani oltre i 10.000. E dove il governo di Pedro Sanchez ha in corso un braccio di ferro con la comunità di Madrid, refrattaria ad applicare il lockdown che ormai interessa quasi tutta la città.

Ma mentre l'epicentro della pandemia europea resta per ora ancorato all'Europa occidentale, nell'Est Repubblica Ceca e Polonia stanno esplodendo. La prima subisce un'impennata verticale: 8.618 casi in 24 ore, con un balzo di circa 3.000 casi dal giorno precedente. Con 10,7 milioni di abitanti, ne fanno il Paese con il tasso più alto in rapporto alla popolazione: 398 su 100.000, davanti a Spagna e Paesi Bassi. Il Paese è sull'orlo di un lockdown drastico, mentre nella vicina Polonia i casi su 38 milioni di abitanti nell'ultimo giorno sono stati 5.300.

Nel mondo

Il Brasile ha superato la soglia dei 150 mila morti per coronavirus, anche se il bilancio quotidiano dei decessi scende lentamente. Lo riferiscono fonti ufficiali. Il Paese sudamericano è il secondo al mondo per numero di vittime del Covid-19 dopo gli Stati Uniti, e il terzo per numero di contagi dopo Usa e India.

Il Messico ha registrato 5.263 casi e ulteriori 411 morti provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo riporta il Guardian. I nuovi dati portano il bilancio complessivo delle infezioni nel Paese a quota 809.751 e quello delle vittime a quota 83.507. Secondo i conteggi della Jhons Hopkins University il Messico è il nono Paese al mondo per numero di casi dopo Usa, India, Brasile, Russia, Colombia, Argentina e Spagna e Perù.

Le Filippine hanno registrato 2.249 casi e ulteriori 87 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta il Guardian. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 336.926 e quello dei morti a quota 6.238. Il Paese ha attualmente il più alto livello di infezioni del sudest asiatico.

Sono 2.017 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Israele. L'annuncio è stato fatto dal ministero della Salute. Il totale dei casi sale a quota 289.875. Le vittime sono 1.941, con 55 nuovi decessi, mentre il numero di pazienti in gravi condizioni è diminuito da 860 a 838, su 1.540 attualmente ricoverati in ospedale.

