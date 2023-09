Covid, in Francia crescono i casi: «Rimanete a casa se contagiati». E si torna a parlare di mascherine a scuola

Al momento un nuovo allarme Covid non c'è. La curva dei contagi, in Francia, cresce leggermente (nelle ultime 24 ore 10 decessi in totale e 985 nuovi casi), ma il ministro della Salute, Aurélien Rousseau, raccomanda solo di assumere comportamenti responsabili.

Non ci saranno misure straordinarie in Francia. «Oggi l'Oms non lancia l'allarme - ha detto Rousseau - non dobbiamo cambiare il nostro comportamento, ma dobbiamo avere i riflessi pronti, se abbiamo sintomi, indossiamo una mascherina», ha detto martedì a France 2. Soprattutto perché l'inizio dell'anno scolastico, avvenuto lunedì scorso, sinonimo di mescolanza, e l'arrivo di una nuova variante, di cui ancora non si conoscono le caratteristiche, potrebbero cambiare la situazione.

Variante Eris, sintomi «simili a un'allergia»: ecco come infetta i polmoni e perché i contagi stanno salendo

Le misure

Aurélien Rousseau, ministro della Salute, non prevede «ad oggi» di rafforzare le misure contro il Covid ma insiste sui gesti di barriera: «Oggi è meglio che, chi ha il Covid, resti a casa, non vada al lavoro. Staremmo tutti meglio, avremmo una caduta migliore, se l'epidemia non fosse troppo forte. Ma siamo pronti, visto che ci sono nuove varianti, ad accelerare se necessario la campagna vaccinale».

Il ministro dell’Istruzione Gabriel Attal non ha menzionato il Covid nei suoi discorsi in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Al momento, dunque, non si prevedono misure straordinarie. Di conseguenza, non sono previsti né l'obbligo di mascherina né isolamento. Tuttavia, gli studenti o il personale che lo desiderano possono indossare la mascherina. Un insegnante non potrà costringere uno studente a toglierla, nemmeno durante un'interrogazione, né un preside potrà obbligare gli insegnanti. Circostanza che non sarà obbligatoria neppure nei casi di contatto o sintomatici: uno studente come un insegnante non può essere obbligato a indossare la mascherina .