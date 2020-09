Covid, diretta. In India 4,2 milioni di contagi: superato il Brasile. Nel mondo 880mila morti

Sono 27 milioni di contagi e 880 mila i decessi dovuti alla pandemia di coronavirus nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Al momento i casi ufficialmente registrati di Covid-19 sono circa 27.004.000, mentre le morti sono state oltre 882.000. Il Paese al mondo più colpito restano gli Stati Uniti, con almeno 6,27 milioni di contagi e quasi 189 mila decessi. Segue il Brasile, con 4,13 milioni di casi e 126.650 morti. In rapida ascesa l'India, che conta oltre 4,1 milioni di contagi accertati e 70.630 vittime.

Covid Gran Bretagna: tremila contagi, picco di maggio uguagliato. In Francia 7 zone rosse

Covid Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (1.297), 7 morti. Terapie intensive, +12 rispetto a ieri

India seconda al mondo per contagi

L'India supera il Brasile diventa il secondo Paese dopo gli Stati Uniti con più casi di contagio da coronavirus al mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I casi ufficialmente registrati di Covid-19 in India sono arrivati oggi ad oltre 4,2 milioni. Il Brasile ne conta più dì 4,1 milioni, mentre gli Usa sono quasi a 6,3 milioni di contagi. Il numero di decessi in India legati al coronavirus è di 71.640, contro i 126.650 del Brasile e i 189 mila degli Stati Uniti.

