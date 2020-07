​Coronavirus in Spagna, dopo la Catalogna nuovo focolaio in Galizia : altre 70 mila persone in lockdown

Dopo la Catalogna nuovo focolaio in Galizia: altre 70 mila persone in lockdown. Le autorità della Galizia, regione della Spagna nordoccidentale, hanno imposto il lockdown a circa 70 mila persone a causa di un'impennata dei casi di coronavirus. Analogo provvedimento è stato preso ieri dalla Catalogna, che ha imposto il confinamento per 200mila persone nella provincia di Segria.

Secondo la stampa spagnola, le circa 70 mila persone che vivono a La Marina, località lungo la costa nella provincia di Lugo, non potranno lasciare la zona dalla mezzanotte di oggi a venerdì prossimo, ovvero due giorni prima delle elezioni regionali, a causa di un focolaio di Covid-19. Solo le persone che dovranno viaggiare per necessità potranno lasciare la località. Il ministro della Sanità regionale Jesus Vazquez Almuina ha spiegato che i nuovi focolai sono legati alle attività di alcuni bar nell'area. Al momento in Galizia ci sono 258 casi, 117 dei quali a Lugo.

Ultimo aggiornamento: 19:16

