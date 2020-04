Coronavirus, la regina Elisabetta domani parlerà alla nazione: è la quarta volta in 68 anni

Per la quarta volta in 68 anni la Regina Elisabetta rivolgerà un discorso alla nazione. Il messaggio straordinario della sovrana sarà trasmesso domenica sera alle ore 20 (21 in Italia) in diretta televisiva ai britannici e a tutti i cittadini dei Paesi del Commonwealth colpiti dall’epidemia di coronavirus. La registrazione è stata effettuata al castello di Windsor, dove la regina si è ritirata in quarantena assieme al 98enne consorte Filippo.

Il messaggio, atteso da qualche giorno, sarà il quarto in 68 anni di regno di Elisabetta II rivolto dagli schermi della tv al di fuori di quello tradizionale che ogni anno indirizza ai sudditi del Regno Unito per Natale. In passato è capitato nel 1991, in occasione della prima guerra del Golfo; nel '97 per i funerali della principessa Diana; e nel 2002 per commemorare la morte di sua madre, l'amatissima Queen Mother. A questi va aggiunto l'indirizzo alla nazione del 2012, anno del suo Giubileo di Diamante sul trono. «Sua Maestà la Regina ha registrato un messaggio speciale - si legge in una nota diffusa oggi da Buckingham Palace - in relazione all'epidemia di coronavirus».



Ultimo aggiornamento: 14:14

