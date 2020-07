Coronavirus, Ibiza: stop alle feste, multe fino a 600 mila euro per chi le organizza senza autorizzazione

Party non autorizzati vietati a Ibiza e nelle isole Baleari, pena una multa fino a 600 mila euro. Lo ha deciso il governo delle Baleari, che ha approvato venerdì scorso un decreto che stabilisce sanzioni da 100 a 600 mila euro per chi viola le misure sanitarie, con particolare attenzione per chi organizza feste illegali. L'obiettivo è quello di evitare assembramenti, sia in luoghi pubblici che in spazi privati. Lo riportano diversi media locali.

LEGGI ANCHE Ibiza, la prima estate senza grandi discoteche: scommette su natura e relax, sarà un'isola di pace

LEGGI ANCHE Vacanze, per il 93% degli italiani saranno «brevi e vicine». Crollano le città d'arte, boom di Puglia e Toscana



ÚLTIMA HORA | 🔴 El @goib aprueba un decreto que establece sanciones de 100 a 600.000 euros por incumplir las medidas sanitarias. https://t.co/jCNacZuiEx — Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) July 10, 2020

Oltre alle sanzioni, nei casi più gravi, il governo può decidere di chiudere il locale per un massimo di tre anni. La chiusura verrà mantenuta anche se i locali cambiano proprietario. Stesso discorso anche per le case affittate ai turisti. La consiglieraha spiegato che l'obiettivo è proteggere i cittadini e i turisti che visitano le Isole Baleari. «A causa della sconsideratezza di pochi, non possiamo mettere a repentaglio la salute di tutti», ha spiegato.

Ultimo aggiornamento: 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA