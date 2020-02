Coronavirus, morti due passeggeri della Diamond Princess. In Cina calano i contagi

Calano i nuovi contagi da Coronavirus: il numero dei nuovi casi di Covid-19 sono scesi significativamente dopo che le autorità cinesi hanno deciso di modificare i criteri di diagnosi delle infezioni. Nelle ultime ore sono stati registrati in Cina soltanato 394 nuovi casi di coronavirus rispetto ai 1749 di mercoledì. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese ha reso noto che ieri sono stati rilevati 114 nuovi decessi facendo salire il totale a 2.118 mentre i contagi dall'inizio dell'epidemia sono stati 74.576.

Gli sforzi cinesi per il controllo dell'epidemia di coronavirus «stanno funzionando»: è quanto ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi, vedendo nella riduzione di nuovi casi il risultato della «robusta azione» messa in campo contro l'epidemia. «La Cina sta non solo proteggendo la sua gente, ma anche il resto del mondo», ha aggiunto Wang, parlando a un appuntamento dell'Asean in Laos.

Morti due passeggeri della Diamond Princess. Due persone contagiate dal coronavirus a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera attraccata a Yokohama, sono decedute: lo riferisce la tv pubblica nipponica NHK. Si tratta di una coppia di circa 80 anni. Gli anziani coniugi sono le prime vittime confermate dalle autorità che erano a bordo della nave. I casi accertati di morte in Giappone dovuti al coronavirus salgono dunque a tre, dopo il primo avvenuto giovedì scorso. La nave da crociera, ancorata dal 5 febbraio nella baia di Yokohama, trasportava inizialmente 3.700 passeggeri provenienti da 50 nazioni, inclusi 35 italiani. Le persone contagiate a bordo hanno superato quota 600.



Da Australia sovvenzioni per il vaccino. Il governo australiano ha annunciato un programma di sovvenzioni da due milioni di dollari (1,25 milioni di euro) a sostegno del lavoro dei più qualificati ricercatori del paese per sviluppare un vaccino contro il nuovo coronavirus. Il programma è stato annunciato dal ministro della Sanità Greg Hunt nella sede del Peter Doherty Institute di Melbourne, dove gli esperti sono stati i primi a coltivare il virus in laboratorio fuori della Cina. I ricercatori potranno fare domanda di fondi dal Medical Research Future Fund, che si occuperà delle gare tra i vari centri di ricerca. Questi opereranno in maniera complementare con il Doherty Institute, con l'ente nazionale di ricerca Csiro e con l'Università del Queensland. Il mese scorso i ricercatori del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity hanno coltivato il virus in laboratorio, aprendo la strada ad un test degli anticorpi per la sua identificazione.

Altri 31 casi in Corea del Sud. La Corea del Sud ha annunciato altri 31 casi di coronavirus, portando il totale delle infezioni nel Paese a quota 82 e facendo aumentare i timori di contagio. Dei 31 nuovi casi, 30 sono a Daegu, a 300 km a sudest di Seul, l'altro è a Seul, secondo una nota del Korea Center for Disease Control and Prevention. Il 31/mo degli 81 noti pazienti è considerato un «super diffusore» dato che si ritiene abbia contagiato almeno altre 15 persone venendo a contatto con altre 166: è una donna molto attiva nella comunità di una parrocchia cristiana di Daegu.



