Congo, il «profondo cordoglio» di Draghi. Di Maio rientra in Italia urgentemente da Bruxelles

«Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, e di Vittorio Iacovacci, appuntato dei Carabinieri che lo accompagnava a bordo di un convoglio a Goma», così il premier Draghi in un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Che ha voluto manifestare vicinanza alle famiglie dell'ambasciatore italiano e del carabiniere della scorta caduti nell'attentato terroristico di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo.

Nella nota si legge anche che «il Presidente del Consiglio e il Governo si stringono ai familiari, ai colleghi della Farnesina e dell'Arma dei Carabinieri. La Presidenza del Consiglio segue con la massima attenzione gli sviluppi in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri».

cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio #Iacovacci e del loro autista pic.twitter.com/hqJptje9Kb — Quirinale (@Quirinale) February 22, 2021

Le dichiarazioni

Immediata la reazione del presidente della repubblica Sergio Mattarella. In particolare, il Quirinale ha twittato un messaggio rivolto alle famiglie dei funzionari italiani: «Cordoglio del Presidente (Sergio ndr.) Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista», così in un tweet. Nel frattempo arrivano le condoglianze anche dalle altre realtà istituzionali: «Il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie dell'Ambasciatore, Luca Attanasio, e del nostro Carabiniere che hanno perso la vita in un attacco in Congo», così il ministro del Lavoro Andrea Orlando su Twitter.

Che conclude: «Un pensiero al corpo diplomatico, ai militari e a tutto il personale che ogni giorno serve il Paese nelle missioni all'estero». «Esprimo tutta la mia vicinanza alle famiglie dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi nell'attentato a un convoglio Onu, in Congo», lo ha scritto sui suoi social il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, che poi ha aggiunto: «Chiederemo verità e giustizia».

