Gettata tra i rifiuti appena nata: bimba riesce a sopravvivere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appena nata è stata gettata fra i rifiuti senza nemmeno tagliarle il cordone ombelicale. Incredibilmente la piccola è sopravvissuta nonostante anche le ferite alla testa perché la bimba non è stata nemmeno adagiata sull'immondizia ma lanciata da un muretto alto due metri. E' avvenuto in Cina, in un villaggio nell'est.Il pianto della neonata ha infine richiamato l'attenzione di un passante che ha dato l'allarme. I medici hanno riscontrato ferite al capo e lesioni a un polmone, ma evidentemente la bimba è di fibra forte perché è stata presto dichiarata fuori pericolo. La sua storia ha spinto molte famiglie a informarsi sulla possibilità di adottare la neonata.