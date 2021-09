Cina, economia digitale tocca i 39.200 miliardi di Yaun nel 2020

Cresce l'economia digitale in Cina dove nel 2020 il valor del settore ha raggiunto quota 39.200 miliardi di yuan (circa 6.070 miliardi di dollari), ovvero il 38,6% del Pil totale del Paese e in crescita del 9,7% su base annua. A rivelarlo è un documento sullo sviluppo di Internet nel Paese divulgato dalla Chinese Academy of Cyberspace Studies nel corso della World Internet Conference Wuzhen Summit, che si è aperta oggi nell'omonima città situata nella provincia orientale cinese dello Zhejiang.

Secondo il documento, nel 2020, il volume delle transazioni di e-commerce registrate in Cina ha raggiunto i 37.210 miliardi di yuan, in aumento del 4,5% rispetto al 2019, mentre il reddito operativo del settore dei relativi servizi ha raggiunto 5.450 miliardi di yuan, con un aumento del 21,9% rispetto all'anno precedente. L'economia digitale è diventata un'opzione chiave per i Paesi di tutto il mondo che desiderano proteggersi dall'impatto della pandemia di Covid-19 e accelerare la trasformazione economica e sociale, si legge in un rapporto sullo sviluppo globale di Internet rilasciato in contemporanea in data odierna, aggiungendo che la nuova infrastruttura informatica è diventata gradualmente una novella forza trainante per la crescita economica globale.

