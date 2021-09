Nucleare, Elkann: «Tecnologia nota e sicura dovremo svilupparla»

«È importante continuare a sviluppare nel settore dell'energia e la produzione di energia comporta essenzialmente due sfide, il costo dell'energia che sta salendo, soprattutto per carbone, gas e uranio e poi dobbiamo trovare il modo di produrla senza generare Co2». Ad affermarlo, il presidente di Stellantis, John Elkann, colloquiando, nell'ambito dell'Italian Tech Week, con il ceo di Tesla, Elon Musk, collegato in video conferenza dal Texas. «Il nucleare è una soluzione che già esiste, che conosciamo, è sicura e la dovremmo sviluppare ulteriormente», ha aggiunto osservando che «se pensiamo alla ragione del perché stanno crescendo i prezzi dell'uranio è perché sta avvenendo una nuclearizzazione del mondo, paesi come Cina e India stanno sviluppando e utilizzando sempre più l'energia nucleare e questa è una forte indicazione di quello che dovremo fare noi».

Il progresso tecnologico: ma noi lo comprendiamo davvero? In che modo lo percepiamo?

«In parallelo naturalmente - ha proseguito - dobbiamo lavorare sulle rinnovabili e penso che sole che è la maggiore fonte di energia diventerà la soluzione a lungo termine», ha concluso.