Carlo III proclamato re oggi alle 11, la diretta. Poi incontrerà i ministri a Buckingham Palace

Carlo III verrà ufficialmente proclamato re oggi dal Consiglio di Accensione. La cerimonia avverrà questa mattina a St James Palace. Secondo quanto comunicato da Buckingham Palace, il consiglio di successione al trono si riunirà alle 10 ora di Londra, le 11 in Italia.

Nel corso della riunione, il nuovo re firmerà un giuramento per garantire la sicurezza della Chiesa di Scozia. Seguirà la proclamazione principale dal balcone di St James’s Palace con altri annunci fatti dal nuovo monarca nella Città di Londra e in tutto il Regno Unito.

Re Carlo poi incontrerà i ministri del nuovo governo guidato da Liz Truss. Lo riportano i media britannici, precisando che i principali esponenti del governo parteciperanno alla cerimonia a St James' Palace. Successivamente i ministri si recheranno a Buckingham Palace per il loro primo incontro con il monarca, che ieri ha avuto un colloquio con Truss.

Il primo discorso da re

Tutte le prime pagine dei quotidiani britannici si concentrano sul primo discorso di Carlo alla nazione. Molti dei giornali sottolineano il tono personale dell'intervento, focalizzato sul ricordo della madre e sull'impegno a servire il Paese con lealtà, rispetto e amore. Unanime l'opinione che il nuovo Re sia stato all'altezza delle aspettative. L'Express lo ha definito «maestoso», mentre il Telegraph ha scritto che il suo discorso «sentito» è stato uno dei più personali mai pronunciati da un monarca. Secondo il Guardian, il momento «più emozionante» è stato quando il re ha reso omaggio a Elisabetta II. Per il Times, Carlo ha parlato con «calore» ed il Daily Mail lo ha descritto come «sincero» e «sorprendentemente intimo». Con il suo primo discorso «commovente» e «pieno d'amore» non solo per la sua «cara mamma», ma anche per sua moglie Camilla, Carlo ha dimostrato di poter riempire il vuoto lasciato dalla regina, ha affermato il Sun.