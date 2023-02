Australia, ritrovata la minuscola capsula radioattiva smarrita: era sul ciglio di una strada deserta

Dopo giorni di ricerche, è stata ritrovata la capsula radioattiva smarrita da un camion partito da una miniera di Rio Tinto, in Australia. «È una cosa buona. Come ho detto, è stato certamente trovato un ago in un pagliaio e penso che la popolazione dell’Australia occidentale potra dormire meglio stanotte», ha dichiarato ai giornalisti Steve Dawson, ministro dei servizi di emergenza dello Stato australiano.

Capscula radioattiva ritrovata dopo giorni di ricerche

Le autorità hanno cercato la minuscola capsula su centinaia di chilometri di autostrada. Alla fine è stata trovata sul ciglio di una strada deserta a sud della citta di Newman, vicino alla miniera da cui era stata trasportata, ha dichiarato Darren Klemm, funzionario dei servizi di emergenza dello Stato. Dopo sei giorni di ricerche, uno dei veicoli mobilitati ha rilevato delle radiazioni mentre percorreva l’autostrada. Le autorita stanno ora lavorando per recuperare la capsula in modo sicuro prima di portarla in un luogo protetto, ha detto Klemm.

La capsula d’argento, di 8 mm per 6 mm, utilizzata nelle operazioni minerarie, contiene una sostanza radioattiva, il Cesio-137, che secondo le autorità può causare radiazioni acute. Era stata persa mentre veniva trasportata su un camion da una miniera vicino alla remota citta di Newman alla periferia nord di Perth (sud-ovest), una distanza di circa 1.400 chilometri.