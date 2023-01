Capodanno Cinese 2023, questo è l'anno del Coniglio: l'oroscopo. Bene Bue (ma attenzione alla salute), Serpente relazioni a rischio, male Gallo

Domenica 22 gennaio si festeggia il Capodanno Cinese 2023. Al contrario di quello occidentale infatti quello orientale varia ogni anno perché la data, per loro, deve coincidere con la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno di conseguenza questa data, seguendo il calendario gregoriano, è tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Il Capodanno Cinese - conosciuto anche come Festival di Primavera o Capodanno lunare - è una festività che viene celebrata non solo in Cina, ma in molti paesi dell’Estremo oriente, una festività che viene celebrata non solo in Cina, ma in molti paesi dell’Estremo oriente che prevede ben 16 giorni di celebrazioni pubbliche e private.

Capodanno Cinese: l'oroscopo 2023

Tradizioni, usi e costumi diversi, ma quel che è uguale in tutto il mondo all'inizio di ogni anno è la caccia al proprio quadro astrale. Accanto alla data, il Capodanno cinese introduce ogni anno un nuovo segno o animale tipico dell’astrologia cinese. Il Capodanno detta infatti anche il passaggio tra gli elementi. Quale sarà il segno zodiacale fortunato di quest'anno?

L'anno del Coniglio

La Tigre quest'anno lascia il testimone al Coniglio (animale che aveva guidato anche nel 1999 e nel 2011), quarto segno dello zodiaco cinese. Il coniglio simboleggia la grazia, l’ambizione, l’educazione, la riservatezza e la tranquillità e naturalmente, fortuna. E’ considerato un animale gentile, tranquillo, responsabile, che difficilmente si perde d’animo e insiste finché non trova una soluzione. Ecco perché secondo i migliori auspici il 2023 sarà un anno di pace e di serenità. Come per ogni segno zodiacale, anche quello del Coniglio viene associato ai 5 elementi fondamentali: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. Per cui avremo il Coniglio di Legno, di Fuoco, di Terra, d’Oro (Metallo) e d’Acqua. In questo modo un anno del Coniglio d’Acqua si avrà ogni 60 anni (12 segni x 5 elementi).

CHINESE HOROSCOPE🐇#YearOfTheRabbit offers considerable scope, particularly as world leaders explore ways forward. It's a time favoring diplomacy, negotiation and in bringing significant advances for the benefit of mankind.



Check your animal year forecast for #ChineseNewYear: pic.twitter.com/23PT9uUGOB — The Philippine Star (@PhilippineStar) January 16, 2023

La tradizione dello zodiaco cinese

Lo zodiaco cinese corre infatti su un ciclo di 12 anni, attribuendo un animale a ciascun anno. Gli elementi collegano l’anno di nascita al segno dello zodiaco e influenzano le caratteristiche di una persona. Il 2023 è l’anno del Coniglio d’Acqua, animale capace di comprendere l’animo umano in maniera superiore alla media.

La leggenda

Nella tradizione cinese, ai diversi anni sono ciclicamente assegnati dodici differenti animali. La leggenda narra che questi animali (il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale) siano stati selezionati in quanto hanno risposto alla chiamata del Buddha. Secondo la leggenda Buddha, sentendo la sua fine sulla Terra, chiamò a raccolta tutti gli animali della terra, ma solo 12 andarono da lui. Come premio per la loro fedeltà decise di chiamare ogni anno del ciclo lunare con il nome di ciascuno degli animali accorsi. Ognuno di questi animali, secondo l’astrologia cinese, ha delle caratteristiche particolari che influenzano in modo importante anche i tratti del carattere delle persone nate sotto il loro segno.

Gli animali

Oltre ai conigli, ci sono la scimmia, il bue, il serpente, la capra, la tigre, il topo, il drago, il gallo, il cavallo, il cane e il maiale. Simile ai nostri segni zodiacali astrologici, i cinesi credono che le persone nate negli anni di ciascuno dei 12 animali possiedano tratti di personalità specifici, e il loro segno determina anche la loro fortuna in amore e quanto siano compatibili con altri segni.

Una persona nata nell'anno della scimmia (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016), ad esempio, è dotata di una "personalità magnetica" e presumibilmente spiritosa e intelligente.

Ma come va il 2023 per gli altri segni zodiacali? Non male anche per buoi, tigri e serpenti sulla buona strada per un fortunato 2023. Galli e scimmie quest'anno hanno la parte corta del bastone, per loro le cose saranno «particolarmente difficili da superare».

The Chinese New Year is expected to be lucky for those who were born in the Year of the Rabbit, but unlucky for four other signs https://t.co/nte3wvVY1H — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) January 18, 2023

Ecco le previsioni

L'oroscopo per il 2023

Bue (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) Fortuna «in aumento» quest'anno, ma gli astrologi suggeriscono di lavorare sodo e «cogliere le opportunità per far progressi nella tua carriera». Amore: la fortuna è in rialzo anche per i buoi, ma attenzione alla salute nei prossimi mesi. È consigliabile «rivolgersi tempestivamente al medico» se si rileva un problema. Colori fortunati: giallo, marrone, oro, argento e bianco.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) Fortuna in ascesa. Gli astrologi suggeriscono d'imparare a «acquisire esperienza dai fallimenti passati» per «evitare disastri» in futuro. Per quanto riguarda la carriera, ci saranno anche miglioramenti, ma le fortune finanziarie sono «complessivamente in calo», anche se si guadagnerà piu' dell'anno precedente. Colori fortunati: verde.

Serpente (1928, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Prospettive di carriera «abbastanza buone», i serpenti quest'anno saranno riconosciuti come leader. Si dice anche che all'orizzonte ci siano «motivi per promozioni e/o aumenti salariali». Le relazioni amorose sono destinate a «svilupparsi costantemente» e per i single ottime notizie: i serpenti attireranno molti partner romantici e saranno loro a scegliere. Non va benissimo invece per chi è sposato o fidanzato: nei prossimi 13 mesi si prevedono burrasche in arrivo. Il consiglio degli astrologi: Metti da parte le questioni e risolvi il conflitto «con un dialogo premuroso». Colori fortunati: giallo.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) Sfortunatamente non sarà un viaggio così facile se sei un segno del Gallo. Secondo l'astrologia cinese, il 2023 dovrebbe essere sfavorevole. Preparati ad affrontare varie sfide e ostacoli. I galli dovrebbero mantenere un atteggiamento ottimista e «fare uno sforzo maggiore rispetto allo scorso anno», suggeriscono gli astrologi. Ma la speranza non è tutta persa, con cose buone all'orizzonte per la tua vita amorosa. Colori fortunati: oro, marrone e giallo.

Come portare fortuna nel tuo 2023?

Ci sono un certo numero di cose che puoi fare a gennaio che, secondo i cinesi, possono portarti fortuna per tutto il resto dell'anno.

Stare alzati fino a tardi alla vigilia del Capodanno cinese (21 gennaio) e dire cose positive a chiunque tu sia dopo la mezzanotte «porterà sicuramente fortuna». Gli astrologi consigliano anche di decorare la tua casa con alberi di kumquat - che simboleggiano ricchezza e buona fortuna - oltre a indossare il tuo colore fortunato in base al tuo segno. Gli alimenti che si dice portino fortuna includono gnocchi di riso, arachidi fritte ricoperte di farina e biscotti alle noci.