La cameriera e lo sfogo contro i clienti tirchi: «State a casa se non avete i soldi per la mancia». Il video TikTok diventa virale

È diventato virale lo sfogo di una giovane cameriera statunitense che su TikTok ha rilanciato un'annosa polemica dando voce a tutta la propria frustrazione nel lavorare per uno stipendio piuttosto misero, al quale le mance dei clienti contribuiscono in modo fondamentale: «State a casa se non avete i soldi per la mancia», sbotta Lillie, sottolineando che i clienti dovrebbero capire la necessità di pagare per un servizio.

Le reazioni

Negli Stati Uniti è consuetudine lasciare il 20% di mancia ai camerieri, i cui stipendi sono notoriamente piuttosto bassi. «Se non puoi permetterti di lasciare una mancia del 20% vuol dire che non puoi permetterti di mangiare fuori», afferma la giovane cameriera, che prosegue: «Vengo pagata 3 dollari l'ora dal ristorante in cui lavoro, quindi i miei guadagni vengono quasi esclusivamente dalle mance». «Puoi lamentarti quanto ti pare e dirmi che è il mio datore di lavoro a dovermi pagare di più, ma questa è l'America e una cosa del genere non succederà mai, capito?».

Lo sfogo di Lillie su TikTok ha ricevuto in pochissimo tempo più di 10mila visualizzazioni e una valanga di commenti, nella maggior parte di casa di sostegno e approvazione, ma in alcuni casi anche critici: ci sono infatti clienti che si lamentano perché non dovrebbe essere una loro responsabilità pagare lo stipendio dei camerieri, ma del datore di lavoro, secondo la classica posizione del dibattito sui lavoratori della ristorazione negli Usa.