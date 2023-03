Cadetti morti per cause sconosciute: giallo all'Accademia militare di San Pietroburgo

Tre cadetti russi sono stati trovati morti e non si sa perché. I media hanno riferito che tutti e tre i ragazzi erano militari a contratto, avevano 19 anni e frequentavano l'Accademia delle comunicazioni militari Budyonny di San Pietroburgo. Sono deceduti per cause sconosciute all'interno dell'istituto.

Lo riportano diversi media russi, tra cui Meduza e Fontanka, oltre ad alcuni canali canali Telegram.

I cadetti sarebbero stati in congedo il giorno prima dell'incidente, ma la sera sono tornati all'edificio dell'accademia e sono andati a letto insieme ai loro compagni di classe.

La mattina seguente, secondo quanto riferito, si sono sentiti male e hanno manifestato sintomi che includevano schiuma alla bocca e segni di convulsioni.

Izvestia afferma che i medici giunti sul posto non hanno notato segni di lesioni personali. Ostorozhno Novosti afferma che tra i defunti ci sono cadetti di Vladivostok e Nalchik.

La loro morte è ora al centro di un'indagine.

Three cadets at the Budyonny Military Academy in St. Petersburg reportedly died of unknown causes after exhibiting seizure-like symptoms and foaming at the mouth.https://t.co/GOcF6Tw4Vh

— Meduza in English (@meduza_en) March 28, 2023