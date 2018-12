Stasera si saprà se il parlamento inglese sfiducierà o meno Theresa May. La premier avrebbe il sostegno di 163 deputati conservatori. Un numero sufficiente per superare il voto di sfiducia chiesto da una parte dei parlamentari Tories.



Se la premier britannica Theresa May sopravvivrà al voto di sfiducia, domani pomeriggio, al vertice a Bruxelles dovrà spiegare con chiarezza e precisione ai 27 partner quali sono le sue richieste per far passare l'accordo sulla Brexit a Westminster.



Lo riporta il Telegraph, che ha raccolto le intenzioni di voto e le dichiarazioni pubbliche dei deputati impegnati nel voto di stasera. Il voto si terrà alle 18 (le 19 in Italia) e il risultato sarà reso noto alle 21 (le 22 in Italia). La premier parlerà ai suoi deputati alle 17 (le 18 in Italia).



Theresa May, intanto, ha confermato ad alcuni deputati Tory che non intende guidare il partito alle prossime elezioni politiche - in calendario salvo anticipi per il 2022 - anche se dovesse vincere la sfida di stasera per restare leader. Lo riferiscono fonti interne al gruppo parlamentare citate dai media britannici. La rassicurazione, secondo gli anonimi deputati che la riportano, mira ad assicurarsi il voto degli incerti e di coloro che potrebbero avere l'ambizione di succederle non oggi, ma in un prossimo futuro.

