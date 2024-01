Boeing 747 prende fuoco dopo il decollo, atterraggio di emergenza a Miami. «Sono stati attimi di terrore»

Un Boeing 747 dell'Atlas Air ha preso fuoco poco dopo il decollo: un filmato mostra il momento dell'orrore. L'aereo è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza, subito dopo un malfunzionamento al motore pochi minuti dopo la partenza dall'aeroporto internazionale di Miami.

BREAKING Boeing 747 bursts into flames mid-air after take off in terrifying footage https://t.co/ivxze8woIV pic.twitter.com/MQs4tKES1P

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) January 19, 2024