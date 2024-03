Boeing 737-800 di United Airlines atterra in Oregon senza un pannello (perso durante il volo): a bordo 139 passeggeri

L'aereo è un "parente", ma non lo stesso modello, del Boeing 737 Max 9 che a gennaio ha visto esplodere un portellone durante il volo. E stavolta nessuno dei 139 passeggeri a bordo dell'aereo si è accorto di nulla. Ma resta il fatto che negli Stati Uniti è diventata virale la foto di un Boeing 737-824 di 25 anni di età operato dalla United Airlines che è atterrato privo di un pannello esterno quando è arrivato a Medford, in Oregon.

Non ci sono stati feriti e non è stata dichiarata alcuna emergenza durante il volo, ma la FAA (Federal Aviation Administration, l'organo che si occupa di indagare su incidenti aerei e non solo) si sta già occupando del caso.

Quite a sight as United #433 lands at Medford Airport this afternoon after panel apparently lost in-flight from San Francisco. No injuries, all safe, per updates coming in from our reporters. Plane is a 25-year-old Boeing 737-824 More coming soon from@RogueValTimes

newsroom. pic.twitter.com/IlN7c1d5mF — David Sommers (@david_sommers) March 15, 2024

Il volo: cosa è successo

Il volo è cominciato venerdì in tarda mattinata come previsto da San Francisco, in rotta verso Medford ed è atterrato con 17 minuti di anticipo, secondo il tracker di volo FlightAware.com. L'aereo sarebbe poi dovuto essere utilizzato per un volo successivo per Denver, ma dopo il problema il volo successivo è stato ritardato e quell'aereo ovviamente non è mai decollato. A bordo c'erano 139 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. «Effettueremo un esame approfondito dell'aereo ed eseguiremo tutte le riparazioni necessarie prima che ritorni in servizio», ha dichiarato la United Airlines. «Condurremo anche un'indagine per capire meglio come si è verificato questo danno».

La storia dell'aereo

Secondo la FAA, l'aereo fece il suo primo volo nell'aprile 1998 e fu consegnato alla Continental Airlines nel dicembre dello stesso anno. United Airlines lo gestisce dal 30 novembre 2011. È un 737-824, parte della serie 737-800 che era un precursore del Max.

Il caso del Boeing 737 Max 9

A gennaio, un "tappo" del portellone si è staccato da un 737 Max 9 e la cabina è stata sottoposta a una rapida decompressione che ha risucchiato alcuni oggetti fuori dalla cabina. Quel volo da Portland, Oregon, alla contea di San Bernardino, in California, è tornato a Portland per un atterraggio di emergenza e l'incidente ha provocato la messa a terra temporanea di tutti i 737 Max 9 con sede negli Stati Uniti, con numerose cause legali. Gli investigatori federali hanno poi stabilito che al portellone mancavano dei bulloni di fissaggio. Il pannello fittizio viene utilizzato al posto di un'uscita di emergenza laddove non sia necessaria perché l'aeromobile è stato configurato per una capacità di passeggeri inferiore al numero che attiverebbe più uscite obbligatorie.