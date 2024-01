Bimbo di 5 anni ucciso a colpi di pistola in Alabama, gravissimo un barbiere

Due persone hanno ucciso un bimbo di 5 anni in Alabama ferendo gravemente un barbiere. Il piccolo, Brandon Jamal Nation III, si trovava in un'abitazione privata a Bessemer dove era stato accompagnato dalla madre per il taglio dei capelli. I colpi, come ha ricostruito la polizia, sono stati esplosi dall'esterno e quindi non è ancora stato chiarito chi fosse il bersaglio dell'attacco.

Brandon è stato portato al Children's Hospital dell'Alabama dove è morto poco dopo, il barbiere è gravissimo. La polizia è sulle tracce degli aggressori e ha chiesto la massima collaborazione ai cittadini.