Stati Uniti, due bambini armati sparano contro la polizia: choc in Florida

Shock in Florida. Due bambini di 12 e 14 anni armati sparano contro la polizia che cerca di fermarli. Gli agenti riferiscono che entrambi erano scappati da una casa famiglia e entrati in una casa dove hanno trovato le armi, incluso un fucile AK-47. La ragazzina di 14 anni è rimasta ferita ed è ricoverata in ospedale dove, dopo un intervento chirurgico, è in condizioni stabili. Il ragazzo dodicenne ha deposto l'AK-47 poco dopo il ferimento. La polizia è stata allertata da alcuni passanti che avevano sentito rumori di vetri distrutti nella casa in cui i due ragazzi erano entrati.

