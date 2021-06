Biden e Putin, il vertice a Ginevra: «Sempre meglio incontrarsi faccia a faccia»

È arrivato il giorno dell'atteso incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. I colloqui dovrebbero durare circa cinque ore e, al momento, non è prevista una conferenza stampa congiunta dei due leader. I due non hanno rilasciato dichiarazioni dopo la stretta di mano davanti a Villa La Grange, sede del vertice di Ginevra. Una giornalista, Jennifer Jacobs, di Bloomberg, ha comunque chiesto a Putin come mai tema così tanto l'oppositore Alexei Navalny, senza però ricevere alcuna risposta dal presidente russo.

APPROFONDIMENTI IN SVIZZERA Biden e Putin, iniziato l'incontro a Villa La Grange a Ginevra MOSCA Russia, la replica di Putin a Biden: «Lavoreremo con gli Usa ma... WASHINGTON Usa, Joe Biden accusa la Russia di interferenze alle elezioni... GINEVRA Putin arriva al summit con Joe Biden in Limousine Aurus made in Russia LO SCENARIO Biden e l’Europa/La gerarchia dei valori per saldare le... ALLEANZE La Nato: «Cresce la minaccia da attività militari della... ECONOMIA Biden atterra in Europa: prima il G7 poi l'incontro con Putin

C'è stato un breve scambio di battute tra Biden e Putin alla presenza dei giornalisti, prima dell'avvio del loro incontro. «Credo sia sempre meglio incontrarsi faccia a faccia», ha detto il presidente Usa. «Spero che il nostro incontro sia produttivo», la replica del leader russo.

I due leader siedono dietro le rispettive bandiere, Biden con le gambe accavallate, a differenza di Putin (che non ha questa abitudine). I due sono divisi da un vecchio mappamondo che appare assumere un significato simbolico in questo vertice in cui si discutono tanti dossier decisivi per il futuro del pianeta. La sede del vertice una biblioteca che contiene una ricca collezione libraria, con anche volumi antichi.

Biden e l’Europa/La gerarchia dei valori per saldare le democrazie

Nato, in archivio il mondo modello Trump: la svolta multilaterale impressa dagli Usa. Con Ue e Italia al centro

Putin arriva al summit con Joe Biden in Limousine Aurus made in Russia

È stata già scattata una photo opportunity tra nella biblioteca di Villa La Grange. I due leader hanno scambiato pochissime parole di circostanza, restando poi a lungo in silenzio. Biden è apparso sorridente e rilassato, Putin più teso e austero. Con loro anche i rispettivi capi della diplomazia, Antony Blinken (con in mano un block note) e Serghiei Lavrov.

Everything is ready for the 🇺🇸- 🇷🇺 discussion at the Villa La Grange. #Geneva2021 #GenevaSummit2021 pic.twitter.com/DJaPXSJpL3 — House of Switzerland (@HofSwitzerland) June 16, 2021

Entrambe le parti riconoscono che il rapporto tra i due Paesi è ai minimi termini. Nonostante questo la Casa Bianca punta a rinnovare le relazioni con la Russia. L'incontro è stato programmato dopo altri importanti vertici: Biden ha visto nei giorni scorsi gli alleati europei e i "colleghi" della NATO.