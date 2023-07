Bimbo di 3 anni spara e uccide la sorellina, tragedia in California: la piccola colpita alla testa

Ennesima tragedia negli Stati Uniti causata dalle armi da fuoco. Ancora una volta coinvolti dei bambini. A San Diego, in California, una bambina di un anno è stata ferita e uccisa lunedì dal fratello di 3 anni con un colpo pistola.

Bambina di 4 anni uccisa da un colpo di pistola sparato da un suo coetaneo: l'arma da fuoco era conservata in casa in un armadio

Usa, bambino spara alla sorellina: morta

La bambina di 1 anno ha subito un trauma cranico durante la sparatoria ed è stata trasportata in un ospedale locale, dove è stata dichiarata morta intorno alle 8.30 di lunedì. «Gli investigatori della Omicidi dello sceriffo stanno lavorando per raccogliere maggiori informazioni per determinare le circostanze della morte», ha detto in una nota il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego come riporta Abc News. «Non ci sono sospetti in sospeso e non vi è alcuna minaccia per la comunità». Il nome della bambina non è stato reso noto «per rispetto della famiglia e del fatto che si tratta di una minorenne», ha detto il dipartimento.

L'emergenza

Quest'anno ci sono state almeno 221 sparatorie involontarie da parte di bambini negli Stati Uniti, che hanno provocato 78 morti e 151 feriti, secondo l'organizzazione per la prevenzione della violenza armata Everytown for Gun Safety.